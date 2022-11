Xavi dio detalles del retiro de Piqué: “Fue uno de los días más difíciles de mi carrera”

Xavi aseguró que el Barcelona perderá "liderazgo y personalidad" con el retiro de Gerard Piqué

Gerard Piqué comunicó su retiro del fútbol a los 35 años en un anuncio sorpresivo e inesperado por su inmediatez tanto para la afición del Barcelona como para el propio entrenador Xavi Hernández, quien habló sobre los motivos que precipitaron esta decisión y descartó una posible mala relación con él.

La conferencia de prensa previa al cruce de este sábado con Almeria por La Liga de España giró en torno a Piqué. 21 de 25 preguntas realizadas fueron sobre la decisión del futbolista de colgar los botines en una temporada que comenzó con un diálogo con el propio técnico y un aviso de que dejaría de tener la titularidad garantizada.

“Fui honesto con él en todo momento desde que tuve una conversación con él en verano. Fue uno de los días más difíciles de mi carrera. Las circunstancias lo han llevado a que ponga punto y final. Entiendo la decisión, yo también pasé por esa situación, se siente menos importante. Lo normal era dar un paso al lado. Le honra mucho porque tiene contrato y podría haber seguido”, declaró el técnico de 42 años. Aunque expresó que fue “difícil” la gestión de esta situación iniciada en mitad del año con el defensor.

Esta charla pudo haber sido crucial para acelerar la decisión del retiro: “Seguro tengo una responsabilidad importante, pero he mirado lo que era mejor para el equipo y para la institución. He creído que tenía que jugar otro en lugar de Gerard. Ha sido duro, pero he de tomar decisiones. No sé si he sido justo, pero sí sincero”.

“A veces este oficio es desagradable y debes tomar decisiones con compañeros como Piqué o (Dani) Alves”, explicó después de haber marginado en el final de la última temporada a otro de sus excompañeros en su paso como jugador por el Blaugrana. Por otro lado, desmintió una mala relación con el jugador español: “No tengo ningún problema con él. Si siguiera, seguiría sumando. Nunca ha tenido mala cara. Siempre está implicado. No tengo una queja”.

Estas explicaciones dieron paso a los halagos hacía el defensor ganador de 30 títulos con la institución: “Se merece todos los elogios del barcelonismo. Él es uno de los mejores centrales de la historia del fútbol. Ha sido un ejemplo, siempre entrenando al máximo y con una buena cara. Mañana le toca lo mejor, toca valorarle por lo que ha sido, una leyenda del club”. Sin embargo, no confirmó su presencia desde el minuto cero en el próximo partido: “Ya veremos”.

Gerard Piqué y Xavi Hernández fueron compañeros en el Barcelona desde 2008 a 2015

“Es valiente, competitivo, no tiene complejos. Tiene una capacidad intelectual muy alta. Ha sido un buen compañero y capitán. Nada que reprocharle, cuando ha jugado nos ha ayudado. No es una liberación que se marche. Sin él perdemos liderazgo y personalidad”, agregó en diálogo con los periodistas.

Xavi Hernández aclaró que contarán con Piqué hasta el próximo partido del 8 de noviembre frente a Osasuna en Pamplona y, luego de ese encuentro, evaluarán la llegada de un central zurdo que podría ser el futbolista del Athletic Bilbao Iñigo Martínez: “Vamos a ver si fichamos. Igual sí. Veremos qué podemos hacer. Hay tiempo y margen para planificar”.

La extensión de la rueda de prensa posibilitó salir un poco de todo lo acontecido con el ganador de la Copa del Mundo en 2010. A 16 días del comienzo del Mundial de Qatar 2022, el entrenador fue consultado por los favoritos al título y ubicó bajo ese rótulo a la Argentina y Brasil: “Están un poco por encima del resto. Por físico, por capacidad técnica, táctica. Están un pelín por encima de los grandes equipos europeos, pero en un Mundial nunca se sabe, pueden haber sorpresas. España está fuerte, también Francia e Inglaterra”.

