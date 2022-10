El incómodo momento en el que un ajedrecista acuasado de hacer trampa es escaneado en todo el cuerpo

Hans Niemann, acusado de hacer trampa, vivió un momento insólito en los Estados Unidos

Hans Niemann, un gran maestro estadounidense de 19 años, ha estado en el centro de las acusaciones en el mundo del ajedrez desde principios del mes pasado, cuando una sorprendente victoria sobre el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, fue seguida por Carlsen insinuando que algo nefasto había ocurrido. Posteriormente, el joven estadounidense reconoció haber hecho trampas en partidas del sitio Chess.com cuando tenía 12 y 16 años, pero insistió en que no había vuelto a repetir lo que describió como “un error absolutamente ridículo”.

Ahora, cuando se presentó para participar del U.S. Chess Championships, la seguridad del Saint luis Chess Club ordenó que se escaneara todo su cuerpo. Desde los pies, hasta la cabeza para detectar si llevaba algún tipo de dispositivo que lo ayudar a hacer trampa en el certamen. Es por eso que se puede ver a Niemann siendo sometido a un estricto control que se viralizó sobre todo porque no todos los jugadores pasaron por ese registro.

Cabe señalar que el sitio Chess.com reconoció que el ajedrecista “probablemente hizo trampas” en más de 100 partidos en línea, incluidas algunos que se produjeron después de haber cumplido los 17 años y que tuvieron lugar en eventos con premio.

En la primera ronda del campeonato estadounidense, venció ante una niña de 15 años y declaró: “Este es un mensaje para todos y esta partida mostró el jugador de ajedrez que soy. También demostró que no voy a retroceder y voy a jugar mi mejor ajedrez aquí, independientemente de la presión”.

Magnus Carlsen fue el primero en alzar la voz contra Hans Niemann

Para quienes describieron como excesivo el control realizado a Niemann, es importante aclarar que la industria de las trampas en el ajedrez ha avanzado hacia niveles insospechados a tal punto que hay versiones que indican la existencia de dispositivos anales. Es que hace algunas semanas en el sitio Reddit, un usuario se refirió a un nuevo método de trampas en el ajedrez, al que bautizó “chips anales”. Una broma referida a un nuevo escondite en el cuerpo humano para introducir un chip que le transmita información al usuario.

El caso llegó a oídos de Elon Musk, propietario de Tesla, que enlazó la broma con una frase del filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Y en su cuenta de Twitter publicó (un posteo que luego eliminó) y se volvió viral: “El talento alcanza un objetivo que nadie más puede alcanzar. El genio alcanzó un objetivo que nadie puede ver (porque está en tu c…)”.

En una entrevista al periodista Alejandro Ramírez, Niemann se había molestado por estas versiones y disparó: “¿Quieren que me desnude por completo? Lo haré. No me importa porque sé que estoy limpio”.

