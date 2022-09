Critican a David Beckham por haber aceptado ser embajador de Qatar

El ex jugador inglés recibió una ola de críticas por ser una de las caras visibles del Mundial. Foto: Ricardo Moreira/Shutterstock

Fueron compañeros en el Manchester United, pero la vida los distanció. La relación de Eric Cantona con David Beckham no atraviesa su mejor momento y en las últimas horas el ex delantero francés se encargó de dejar en claro sus diferencias con la leyenda británica. Según su mirada, el Spaice Boy cometió un “gran error” cuando asumió el papel de embajador de la próxima Copa del Mundo que se disputará en Qatar.

Es que el ex volante del Real Madrid ha sido objeto de críticas en los últimos meses por su decisión de ser una de las caras del torneo, que fueron acompañadas de diversas acusaciones por haber tenido alguna presunta vinculación en la campaña de lavado de dinero en el país del Golfo.

Según publicó el medio Mail On Line, Cantona desconoce cómo fue la designación de la sede al asegurar que no está al tanto “de lo que sucedió allí” y dejó en claro que jamás aceptaría un rol como el de su colega. “Yo hago completamente lo contrario. En enero de 2022, comencé a decir eso. Tal vez fui el primero, pero soy libre de hacerlo. Puede ser que no sepan lo que ha pasado ahí. O, si lo saben, creo que lo hicieron mal. Creo que cometieron un gran error”, deslizó el ex goleador.

En sus argumentos, el francés continuó manifestado frases que elevaron las suspicacias. “Si tienes un jugador dice Boicotearé la Copa del Mundo, lo celebraré. Pero no se puede condenar a un jugador de 20 años, que tiene 10 años de carrera, que vive en un mundo rodeado de gente del fútbol las 24 horas del día. Yo me refiero a las federaciones y los políticos, que tienen el poder de decir No, no vamos al Mundial”.

En contra de la próxima cita internacional, Cantona insistió en que las autoridades de los países son las que deban atentar contra el torneo más codiciado del planeta. Por lo tanto, cuando en febrero se anunció que Beckham había firmado un acuerdo de £ 10 millones para convertirse en embajador de Qatar, el ex atacante no dudó en expresar su repudio.

En total, el actual propietario del Inter de Miami de la MLS recibirá 175 millones de euros por convertirse en la nueva cara del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el acuerdo no termina con el torneo internacional, sino que se extenderá por los próximos 10 años, en donde también tendrá que promover el turismo y la cultura del país.

Conocedor de lo que representa su imagen a nivel mundial, para estampar su firma, el ex mediocampista del Real Madrid habría exigido dos puntos que deben cumplirse durante la Copa del Mundo.

En primer lugar pidió que se permitiera exhibir en todos los estadios las banderas arcoíris (las cuales representan a la comunidad LGBT como un símbolo del orgullo de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género), así como también asegurar la seguridad de los fanáticos. Cabe recordar que en Qatar sigue siendo un delito ser homosexual. En segundo lugar, el empresario de 46 años quiere conseguir que se garantice la presencia de mujeres en los recintos mundialistas.

De cumplirse estas demandas y con el visto bueno de su esposa Victoria Beckham, quien también muestra constantemente su apoyo a la comunidad LGBT, el ex jugador se unirá a una lista que ya integran otros nombres como los de Cafú, Ronald de Boer, Cahill, Eto’o y Xavi Hernández.

Sin embargo, los inconvenientes que surgieron sobre el trato que Qatar le dio a los trabajadores inmigrantes, pusieron en jaque a Beckham, quien ha sido acusado de anteponer el dinero a sus principios en el período previo al certamen. Una investigación de Mail on Sunday encontró que las muertes de 2.823 extranjeros no han sido explicadas, mientras que The Guardian informó el año pasado que al menos 6.750 trabajadores migrantes perdieron la vida en Qatar desde que se adjudicaron el evento en 2010.

En contrapartida, el Comité Supremo para la Entrega y el Legado a cargo de la organización de la Copa del Mundo afirmó en reiteradas ocasiones que la cantidad de muertes relacionadas con el trabajo en proyectos del Mundial son solo tres. Desde entonces, las familias de los trabajadores que fallecieron en la construcción de los estadios de Qatar han pedido al gobierno que proporcione las indemnizaciones correspondientes.

