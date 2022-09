Explosivas declaraciones de una ex figura de la Selección de Chile contra el Bichi Borghi: “Subió tomado al bus del plantel”

Claudio Borghi y Jorge Valdivia se tiraron con munición gruesa

Que la relación entre Claudio Borghi y Jorge Valdivia se rompió hace tiempo no es una novedad. Pero sí que el ex futbolista de la selección chilena divulgara algunos episodios vividos con el entrenador argentino durante su convivencia en la Roja. En diálogo con La Tercera, el mago acusó al Bichi de haber subido en estado etílico al micro de concentración durante una gira por España. Y eso no fue todo...

El cortocircuito comenzó en 2011, previo a un partido por Eliminatorias contra Uruguay: Borghi les había dado licencia a los futbolistas para reunirse por el bautismo de la hija de Valdivia y el evento se les fue de las manos a varios integrantes de aquella plantilla que acudieron a la concentración en “malas condiciones”. El Bichi hizo público este hecho y borró del equipo al Mago y los otros cuatro implicados (Arturo Vidal, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y Carlos Carmona). Los multaron con 10 fechas de suspensión a cada uno además de un descuento del 30% de los premios. El acto de indisciplina fue denominado como el “Bautizazo”.

“El bautizo fue un error que nosotros cometimos, pero él no se debe olvidar lo que pasó en España cuando no se sube en un buen estado al bus. Se habló mucho, se comentó, se especuló, que se subió en un estado dudoso al bus. A mí eso no me lo contó ningún jugador, no me lo contó ningún dirigente. ¿Si estaba tomado? Así es. Lo vio un dirigente”, fue la denuncia de Valdivia contra Borghi en referencia a una gira que Chile hizo por Barcelona en ese tiempo.

Y, al parecer, al ex enganche que disputó las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 también le quedó atragantada otra situación: “Que Borghi no se olvide que nosotros compartíamos con sus amigos representantes en los salones de concentración de la Copa América. Él dejaba entrar a sus amigos representantes a tomar con libertad, con amiguismo, en los salones de concentración durante la Copa América en Argentina”.

Sobre esta cuestión, trazó un paralelismo: “Sinceramente, si el entrenador hubiera sido Bielsa o Sampaoli, no hubiera pedido permiso para el bautismo porque no me lo hubiesen dado nunca. Pero con un técnico permisivo, al que conocí en Colo Colo, que daba mucha licencia y siempre se habló de que en sus equipos había mucha indisciplina, yo sí me sentí en derecho de pedir. Su preparador físico, Hernán Torres, es el padrino de mi hija, por eso me tomé esa libertad. Y no creo que Bielsa o Sampaoli usaran el Predio de Juan Pinto Durán los lunes para hacer asados con los amigos”. Y añadió: “Asumo mi responsabilidad, yo me equivoqué. Está bien el castigo porque incumplimos una orden. Pero Borghi debió manejarse de la misma manera que lo hizo el día anterior, cuando un jugador llegó con la cabeza rota de una fiesta”.

Las fuertes críticas de Valdivia a Borghi se debieron al cruce que el DT había tenido en los últimos días. “Yo tuve que sacar a cinco jugadores de los cuales 4 eran titulares inamovibles, no Jorge Valdivia”, mencionó el campeón del mundo con Argentina en México 86. Sobre ese dicho, hubo respuesta: “Me extraña que diga que no era inamovible. En Colo Colo yo era inamovible para él, lo ha declarado toda su vida. Siempre ha dicho que he sido su debilidad. Él me lleva a la Selección que disputó la Copa América en Argentina, incluso lesionado. En Colo Colo fui pilar fundamental. Y en la Selección siempre dijo que fui fijo. Vuelve a demostrar su verdadera cara cuando se siente ofendido: empieza a atacar, a hablar desde lo personal”.

Valdivia hoy es comentarista televisivo y radial en la cadena ADN, sobre lo que Borghi opinó: “Lo que yo despojo, él lo agarra como una gran fuente de trabajo”, dando a entender que él había rechazado esa propuesta laboral. El Mago aclaró: “Me propusieron trabajar en TNT, ESPN y ADN. Yo le dije a TNT que no podía estar sentado con una persona como Borghi, a la que solo le gusta dar y no recibir”.

Otra de las apreciaciones del ex 10 chileno fue: “Entre Bielsa y Sampaoli vino Borghi con malos resultados. Primero, con la eliminación en la Copa América con Venezuela, con un plantel extraordinario, con un equipo armado que dejó Bielsa. Y fuimos eliminados sin respuestas técnicas y futbolísticas desde la banca con un entrenador que era él (Borghi). Nosotros en la radio siempre intentamos hablar desde lo futbolístico, porque si no me iría a un programa de farándula a través de Instagram”.

En tanto, arremetió también contra Borghi por su tarea en la Roja: “Dice que su Selección estuvo primera, pero eso no significa nada. Lo que importa en esto es clasificar a los mundiales, es ser campeón, ganar cosas, y no ir primero tres o cuatro fechas, porque no indica nada. Me extraña que un tipo se jacte de que fue primero en una Eliminatoria cuando lo echan por malos resultados y después llega un entrenador que clasifica a esa selección al Mundial”.

Borghi apeló a la ironía para afrontar este debate con Valdivia: “Yo me meto en pelea de perros grandes, muy grandes y esta pelea no me parece adecuada”. El trasandino le contestó puntualmente sobre esto y hasta lo ninguneó: “Me sorprendió esa respuesta. Demuestra su verdadera cara. Si bien él estuvo en una Selección que fue campeona del mundo, no tuvo mayor participación. Hay que destacarle que fue campeón del mundo, que fue un gran jugador, pero lamentablemente no jugó en ninguno de los equipos que pasó. Fue al Milan, no jugó. Fue a otro equipo menor en Italia, no jugó. Fue a Flamengo, no jugó. El gran Bichi Borghi es el de Argentinos Juniors. Como jugador tuvo una carrera que no es de perro grande. Perros grandes son Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo. Perro grande no lo considero, porque como entrenador tampoco fue perro grande. Sabiendo muy poquito pudo ser campeón cuatro veces con un Colo Colo plagado de estrellas. Lo que sí le destaco, es que con un equipo como Argentinos Juniors pudo ser campeón, porque después... muy poquito”.

Para el final, volvió a comparar a Borghi con Bielsa: “Se cansó de hablar de Marcelo y él nunca le respondió. Los códigos de él son muy distintos al de todos los otros. Él habla de los videos que encontró de Bielsa, que los encontró maravillosos, pero no le sacó provecho. Lo podría haber usado para trabajar los balones detenidos, porque en Colo Colo no trabajábamos balones detenidos; cuando teníamos partidos amistosos; para saber quién era el lateral derecho de Francia y no improvisar”.

Y se mostró dispuesto a mantener encendido el entredicho: “Me parece perfecto si mañana quiere volver a hablar y responderme. Yo le voy a volver a responder. Porque así como él se siente con la facultad de decir algo mío, yo también lo puedo hacer porque fui su jugador en Colo Colo, en la Selección. Entonces, si nos queremos empezar a ver la suerte entre gitanos, yo no tengo ningún problema. No tengo miedo, somos los dos grandes. Él, que se sienta con la libertad, pero yo me voy a sentir igual. Esto se genera porque me siento atacado, porque yo hablo de algo futbolístico y él lo toma como algo personal”.

