Las confesiones del jugador que fue señalado como el sucesor de Roberto Carlos en Real Madrid: “Pensé que era Dios, pero me gustaba la fiesta”

Royston Drenthe marcó cuatro goles en 65 partidos con Real Madrid (Getty Images)

Royston Drenthe llegó al Real Madrid en 2007 como una de las grandes promesas del fútbol europeo, pero la esperanza por verlo triunfar con la camiseta blanca se fue apagando con el correr de los partidos y la acumulación de malos desempeños. A 15 años de aquel fichaje y en otra etapa de su vida, ya con una familia formada y con una mentalidad diferente, el jugador neerlandés recordó su paso por el elenco español y analizó por qué no estuvo a la altura de las expectativas.

En una entrevista al portal italiano La Gazzetta dello Sport, el lateral izquierdo cuyo pase en la actualidad pertenece a Racing de Mérida, de la tercera división de España reconoció que a los 20 años, cuando fue fichado por el gigante europeo, no estaba preparado para representar a semejante club: “No estaba listo para ser un profesional. Pensé que era Dios, pero también me gustaba la fiesta y para mantenerse en lo más alto no se pueden compatibilizar las dos cosas”.

Drenthe había sido figura de la Eurocopa sub 21 con Países Bajos ese mismo año e incluso recibió el premio al “jugador de oro” tras alzarse con el trofeo. Por eso, desde Real Madrid no dudaron en desembolsar cerca de USD 15 millones para arrebatárselo al Feyenoord y presentarlo en el Santiago Bernabéu bajo el mote de “sucesor de Roberto Carlos”.

El neerlandés debutó incluso con un gran gol ante Sevilla en la Supercopa de España, pero es el único recuerdo positivo que los fans del merengue tienen sobre su paso por el club. Aunque él sí rememora esa etapa como algo único en su vida: “Era 2007 y tenía 20 años, estaba en lo más alto de mi carrera. Una sensación de locura difícil de explicar, era un sueño entrar a un vestuario de galácticos. Son recuerdos que nunca olvidaré y siempre estarán en mi corazón”.

Drenthe compartió plantel con Benzema, Raúl y Cristiano Ronaldo, entre otras estrellas del Real Madrid

Pese a la gran expectativa que había por su llegada, nunca pudo demostrar todo el talento que tenía: “Hay una vida de futbolista y otra personal, puedes mezclarlas hasta cierto punto. Lo más difícil para mí, fue entender que tenía que cambiar de vida de inmediato. Ahora, me doy cuenta de que no estuve allí de manera correcta, cometí errores, la vida es corta y hay que ser profesional”.

Drenthe reconoció que no se comportó como el deportista de élite que todos esperaban que fuera, incluso pese a haber tenido grandes referentes en ese vestuario: “Raúl fue un ejemplo. Míchel Salgado era como un hermano y Guti era mi padre”.

Es que el neerlandés aterrizó en un plantel plagado de estrellas como Fabio Cannavaro, Ruud Van Nisterlooy, Marcelo, Raúl, Guti, Iker Casillas y Wesley Sneijder, entre otros. Además, se quedó cinco años en el elenco blanco, aunque casi siempre fue cedido a otros clubes, sobre todo después de la llegada de José Mourinho, quien no lo tuvo en cuenta.

Drenthe ganó La Liga y la Supercopa de España (Getty)

Hace algunos años, el futbolista de 35 años había contado en diálogo con el sitio Marca que el técnico portugués terminó de decantar su salida de Real Madrid: “No quería que me acercara al equipo. Y ahí estuve, entrenándome solo. Me sentí fatal. Un momento durísimo, porque ahí sabía que se acababa mi carrera en el Madrid”.

Más tarde se marchó al Reading de Inglaterra, pasó por el Kayseri Erciyesspor de Turquía, por el fútbol de los Emiratos Árabes e incluso volvió a su país para vestir las camisetas de elencos menores como el Sparta Róterdam y el Kozakken Boys. Pese a sus intentos por recuperar el nivel que mostró a los 20 años, nunca lo consiguió y en la actualidad forma parte del plantel del Racing de Mérida de la tercera división de España.

