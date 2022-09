Las mejores jugadas del partido soñado de Gabriel Deck, que sumó 30 puntos en el triunfo ante Estados Unidos

Gabriel Deck brilló en el triunfo ante Estados Unidos de la Americup

Tal vez fue una especie de espina que pudo sacarse tras su estadía en la NBA, quizás simplemente es la continuidad de su enorme rendimiento. Lo cierto es que Gabriel Deck ratificó que es la máxima figura de la actual Americup con una actuación descollante para superar a Estados Unidos en semifinales con un 82-73 y firmar la tercera victoria en la historia ante los representativos norteamericanos en este tipo de torneos.

El hombre que tuvo un breve paso por Oklahoma City Thunder no dejó dudas de su apabullante nivel: cerró una tarjeta con 30 puntos en 32 minutos de juego y fue el máximo anotador del choque.

“Eso a mí no me importa, me importa que ganemos, que el equipo gane, que nos vaya bien a todos”, declaró con humildad por TyC Sports al finalizar el juego. El detalle es que el nacido Santiago del Estero es el máximo artillero también del certamen hasta el momento con un promedio de 21.4 puntos por juego tras firmar 14 contra Islas Vírgenes, 27 ante Puerto Rico, 24 vs. República Dominicana, 12 frente a Venezuela y los 30 de esta jornada.

“Fue durísimo pero hemos conseguido la victoria que era lo que queríamos. Teníamos que entrar desde el minuto 1 con intensidad y siendo inteligentes, como lo hemos hecho los 40 minutos. Ahí estuvo la clave del partido”, dijo el Tortu, que además aportó 7 rebotes y 1 asistencia en el duelo. “Estados Unidos es un gran partido, sabemos la historia que hay entre nosotros. Estamos felices y contentos, a disfrutar porque le hemos ganado a un gran rival”, sentenció.

Deck acumuló un total de 17 presentaciones en la NBA en 2021, donde un promedio de 6 puntos en 15 minutos de juego, además 2.7 rebotes y 1.7 asistencias. En enero de este año Oklahoma anunció que no lo tendría en cuenta para la nueva etapa y retornó al poderoso Real Madrid de España. A los 27 años, es uno de los pilares del equipo de Pablo Prigioni que sacó el boleto a la final de la Americup junto con Nicolás Laprovittola y Facundo Campazzo que este domingo buscará el título desde las 20.40.

