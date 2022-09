Tres campeones NBA y con experiencia europea: los jugadores de Estados Unidos que deberán defender el legado del Dream Team ante Argentina

Estados Unidos, el rival de Argentina en semifinales (fiba.basketball)

Estados Unidos viajó a Recife, Brasil, con la intención de seguir agigantando su legado dentro de la historia del básquet. Aunque prescindió de sus principales figuras y no presentó un plantel con basquetbolistas que militen en la actualidad en la mejor liga del planeta, los comandados por Alexander Young Jensen (integrante del staff técnico de los Utah Jazz) prometen darle batalla a la selección argentina, otro de los principales aspirantes al título. Dentro de sus 12 selecciones aparecen deportistas con pasado en la NBA y en equipos de Europa.

“Como nosotros, Estados Unidos viene de menor a mayor en el torneo, con jugadores que conocemos de Europa y otros con pasado en la NBA. Son talentosos y atléticos, tendremos que dar el 100 por ciento. Será un partido picante que se definirá en los detalles”, advirtió Facundo Campazzo, estrella albiceleste, en la previa al choque de semifinales.

Tras un flojo desempeño en el Mundial de China 2019, donde culminaron en la séptima colocación, el USA Team revivió conquistando su cuarta medalla de oro olímpica de manera consecutiva en Tokio 2020. Además, sin contar con sus principales figuras, mantuvo un paso firme en la clasificación de FIBA Américas para la Copa Mundial de Baloncesto de 2023 al ganar en cinco de sus seis presentaciones dentro del Grupo D. Luego inició su camino en la siguiente ronda con una cómoda victoria ante Uruguay por 105 a 71.

En la AmeriCup, competencia que lo tiene como último campeón al imponerse en 2017 en la final ante Argentina por 81 a 76, comenzó de manera algo irregular al caer por 67 a 73 ante México. Sin embargo, luego se recuperó al imponerse contra Panamá (88 a 58) y Venezuela (101 a 49). En los cuartos de final tuvo que transpirar más de la cuenta para eliminar de manera ajustada a Puerto Rico (85 a 84).

Norris Cole fue campeón de la NBA con los Miami Heat (Photo by Mike Ehrmann/Getty Images)

El número uno del ranking mundial FIBA está disputando por décima oportunidad este torneo, el cual ganó en siete oportunidades (luego lo sigue Brasil, con cuatro oros). Vale destacar que en 2009, 2011, 2013 y 2015 no participaron y retornaron, de manera triunfal, en la edición de 2017.

Los norteamericanos, como suelen hacer desde hace varios años para este tipo de certámenes, recalaron a Brasil con un plantel bastante alternativo. Por ejemplo, a Tokio fueron con nombres como los de Kevin Durant, Devin Booker, Damian Lillar, Jayson Tatum y al Mundial de China con Kemba Walker, Donovan Mitchell, Khris Middleton y Marcus Smart. Ya en las ventanas rumbo a la Copa del Mundo el nivel decitados mermó, al convocar promesas de la G-League alternando con algunos más reconocidos como Jordan Bell e Isaiah Thomas.

Uno de los nombres más destacados en el actual plantel es el de Norris Cole, un experimentado guardia de 33 años que supo ganar dos anillos de la NBA con los Miami Heat en 2012 y 2013. También defendió las camisetas de los New Orleans Pelicans y de los Oklahoma City Thunders. Sus últimos pasos por Europa fueron el ASVEL Lyon-Villeurbanne, Unicaja Málaga y JL Bourg.

Actualmente es el máximo goleador del equipo, con una media de de 15 puntos (sexto máximo goleador del torneo -tabla que lidera el argentino Gabriel Deck-) y un 59.1 por ciento de efectividad en triples. Además aporta 2.3 rebotes y 4 asistencias (décimo en este apartado) por juego. Cole, además, anotó un doble clave en la victoria contra Puerto Rico.

Patrick McCaw fue campeón de la NBA con los Toronto Raptors (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)

Patrick McCaw, escolta de 26 años y 201 cm, es otro de los muchachos de Jensen que sabe lo que es tener un anillo de campeonato en su casa. El oriundo de Misuri formó parte de los planteles de Golden Sate (2017 y 2018) y Toronto (2019) cuando conquistaron la NBA. Apenas colaboró hasta ahora con una media de 3 puntos, 1.5 rebotes y 2 asistencias.

El otro campeón de la NBA en el equipo es uno de los más experimentados, el escolta Jodie Meeks (35 años). Hizo historia al aportar su granito de arena en la conquista de los Toronto Raptors en 2019. El deportista, que lleva promediando 8 puntos, 3.3 rebotes y 2 asistencias, también defendió las camisetas de los Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Orlando Magic y Washington Wizards.

Jodie Meeks, otro de los integrantes del USA Team que ganó un anillo de la NBA (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)

El segundo mejor anotador de Estados Unidos es Jeremy Pargo con 11,3 tantos de media. Además es el líder de asistencias del equipo, con 5,3 (cuarto en el torneo, rubro que comanda Facundo Campazzo). El escolta de 36 años, que defiende los colores de los Windy City Bulls en la G-League hoy en día, actuó en el Napoli de Italia y tiene pasos por Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies, Philadelphia 76ers y Golden State Warriors.

También es para valorar la tarea de Craig Sword, un base de 28 años que tras no ser elegido en el Draft y pasar por Polonia, México y la G-League, tuvo una breve estadía en los Washington Wizards la pasada temporada. El basquetbolista, que también disputó las actuales eliminatorias con el Team USA, promedia 10.3 puntos, 2.8 rebotes y 2.3 asistencias.

Jeremy Pargo, el máximo asistidor de Estados Unidos (Photo by Jim McIsaac/Getty Images)

El gigante de 2.11 metros Stephen Zimmerman es uno de los pilares defensivos de Estados Unidos en esta AmeriCup con una media de 8.8 rebotes (el segundo mejor del torneo, solamente superado por Ángel Delgado, de República Dominicana). El elegido en 2016 por los Orlando Magics pasó por la G-League y Australia.

El plantel lo completan el base Frank Mason (ex Sacramento Kings, Milwaukee Bucks y Orlando Magics), el escolta Elijah Pemberton, el ala-pivot Will Davis, el alero Anthony Lamb (ex Houston Rockets y San Antonio Spurs), el alero Zylan Cheatham (New Orleans Pelicans) y el ala-pivot Gary Clark (Houston Rockets, Orlando Magics, Denver Nuggets, Philadelphia 76ers y New Orleans Pelicans).

