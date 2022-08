El incómodo momento de Rafa Nadal con un periodista en el US Open: “No sé qué estás buscando”

El tenista español fue cuestionado sobre sus demoras en cada saque

Rafa Nadal regresó este martes al Abierto de Estados Unidos para imponerse por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-3 ante el australiano Rinky Hijikata,198º del ranking. Luego del calor que recibió no sólo por las temperaturas de Nueva York sino además por parte del público, el español vivió un momento inusual en conferencia de prensa al haber sido consultado por sus demoras en cada saque.

Durante la rueda, un periodista mencionó que el ex jugador John McEnroe, actual comentarista de Eurosport, se había molestado durante el juego porque al parecer el español se tomaba más tiempo que el establecido para reanudar el servicio y no recibía ningún tipo de castigo.

“Te has saltado la norma del tiempo de saque, 25 segundos”, le comentó el reportero, quien preguntó: “¿Crees que hay una especie de sombra en su por tu excelente carrera que hace que parezca que hay diferentes normas para ti que para el resto?”.

Ante esto, el 22 veces campeón de torneos Grand Slam se río: “Creo que es una broma. Me han puesto muchos warnings en mi carrera como tenista y nunca han sido por romper una raqueta, por montar un número en la pista, pero sí por el tiempo de saque”. Además, explicó que en los últimos tiempos ha tenido problemas porque su excesiva transpiración lo obliga a ir a buscar su toalla constantemente: “No tenemos a los alcanzapelotas llevándonos la toalla, así que tienes que ir tú a tomarla al lugar más alejado de la pista”.

Con esto, descartó recibir un trato diferente que el resto de los tenistas, pero el periodista insistió y quiso continuar con su consulta, algo que n primer lugar le fue impedido por la organización, ya que sólo se permitía una pregunta por persona, pero Nadal avaló: “Estoy muy feliz de tener esta conversación”.

“Así que por sudar tienes normas diferentes....”, concluyó el reportero que recibió una nueva respuesta, esta vez menos amistosa por parte de Nadal. “Nunca he dicho eso, yo sigo las reglas. Si gasto más de 25 segundos para sacar recibo un warning. Si no, mira el reloj. No se qué buscas”.

Además, para terminar con la polémica suscitada a raíz de los dichos de McEnroe, el español aseguró que le enviará un mensaje a la leyenda del tenis estadounidense para aclarar el asunto y evitar que la controversia continúe.

Rafa Nadal quiere hacer historia en el US Open (USA TODAY Sports)

Tres años después de su último título, Nadal regresó este martes al Abierto de Estados Unidos con un trabajado triunfo ante el australiano Rinky Hijikata, debutante en un Grand Slam. El español, número tres de la ATP, cedió un inusual primer set ante el 198º del ranking, pero frenó en seco la rebelión para imponerse por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-3 y celebrarlo con el público de la pista central de Flushing Meadows (Nueva York). A la caza de su 23º trofeo de Grand Slam, que lo alejaría del ausente Novak Djokovic (21), Nadal enfrentará en la segunda ronda al italiano Fabio Fognini, número 60 de la ATP.

La lesión de abdominales todavía le impide sacar con total serenidad, pues la cicatriz que lleva no le da mucha flexibilidad, pero Rafa dio muestra de un buen estado de forma y de su incansable espíritu competitivo. Le espera ahora un enfrentamiento de segunda ronda contra el italiano Fabio Fognini, que remontó dos parciales de desventaja contra el ruso Aslan Karatsev (1-6, 5-7, 6-1 6-4 y 6-4).

Nadal necesitó tres horas y ocho minutos en la pista Arthur Ashe, en un partido empezado al aire libre y terminado con techo cerrado por el peligro de lluvia, para blindar su pase de ronda. Y eso que Hijikata, en su debut absoluto en un ‘grande’, pareció no pagar la presión de medirse contra el hombre que más títulos del ‘Grand Slam’ ha ganado en la historia, con 22 triunfos.

