El DT del PSG habló sobre el cortocircuito entre Neymar y Mbappé: “Nos vimos para limar todo eso”

El entrenador Christophe Galtier intentó bajar la tensión tras la discusión entre Neymar y Mbappé (Foto: Reuters)

Después de tres victorias contundentes en el marcador, París Saint Germain atravesó una semana de turbulencias por la explosión de una guerra de egos en el vestuario. Neymar y Kylian Mbappé protagonizaron lo que se denominó “penaltygate II” en plena goleada ante Montpellier, algo que electrizó el aire del club. Christope Galtier, el entrenador, encabezó una conferencia de prensa durante las últimas horas donde intentó suavizar el tema.

“No hay molestias. Es un epifenómeno, un fenómeno secundario. Obviamente nos vimos al día siguiente para limar todo eso y decirnos lo que nos teníamos que decir entre nosotros. Les confirmo con mucha sinceridad, hemos tenido una semana muy agradable para preparar bien el partido contra el Lille. Este epifenómeno desapareció al día siguiente del partido”, sentenció el DT del PSG en las horas previas al tercer juego por la Ligue 1 del equipo.

La batalla entre las dos estrellas del club estalló ante una controversia por la responsabilidad a la hora de ejecutar los penales: “La jerarquía cambia según quién esté en el campo. Ante el Montpellier, Kylian fue el número uno y Neymar el dos. Hay una interpretación entonces sobre el orden cuando hay un segundo penal. En este penal no pasó nada, hubo una discusión”.

Cuando le preguntaron quién será el encargado de ejecutar una pena máxima el domingo ante el Lille, Galtier se rio y sólo se limitó a aclarar que “los jugadores lo sabrán”. Lo que sí detalló el conductor del plantel fue el criterio para designar a los encargados: “Puede estar Messi, Ramos también. Está lo que yo quiero en la preparación del partido, que hay que respetarlo, y también está la realidad del partido. Es importante que nuestros atacantes marquen goles, por su confianza. Pero hay situaciones de partido y depende de los jugadores ser inteligentes para hacerse a un lado cuando sea necesario para dar confianza a los compañeros”.

En medio de esta situación tensa entre dos de los protagonistas del tridente ofensivo, Galtier le dedicó unas palabras a la integración de Mbappé a la conexión entre Messi y Neymar. “Ya fue un trío la temporada pasada, que fue muy efectivo. Kylian estuvo ausente al comienzo de la temporada. Estos jugadores siempre se buscan en los entrenamientos y es fácil integrar a Kylian Mbappé”, aclaró.

Al mismo tiempo, también planteó una respuesta ambigua sobre el futuro del brasileño en el club, un tema por demás espinoso si se tiene en cuenta que el futbolista de 30 años pidió renovar su contrato automáticamente aún cuando los rumores fuertes marcaban que la directiva pretendía venderlo: “La ventana de fichajes siempre tiene sorpresas. No escuché a Ney pidiendo irse. Le veo entrenar, no me da la sensación de un jugador que está en stand-by”.





Noticia en desarrollo...

