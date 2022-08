La razón por la que el Tri Femenil sub 20 no utilizó el nuevo uniforme de la Selección Mexicana

Selección Femenil sub 20 en el Mundial de Costa Rica 2022 (Foto: Selección Mexicana)

Comenzó el camino de la Selección Mexicana Femenil en el Mundial sub 20 disputado en Costa Rica, donde el conjunto dirigido por Ana Galindo saltó a la cancha del Estadio Alajuela Morera para medirse a Nueva Zelanda; sin embargo, lo hizo con un uniforme que sorprendió a varios aficionados.

Luego de que las redes sociales de la Selección Mexicana presumieron alineaciones y videos de las jugadoras con el nuevo uniforme presentado el pasado 8 de julio, el Tri sub 20 salió vestida de blanco y con la indumentaria acostumbrada en los últimos dos años.

Esto tomó por sorpresa a varios seguidores que esperaban ver el estreno del nuevo jersey, el cual regresó al color verde y que ya tiene el nuevo escudo de la selección presente; sin embargo, la razón por la que salieron con el uniforme anterior no se debe a una cuestión de exclusividad para la selección mayor.

Con el nuevo uniforme la Selección Mexicana femenil sub 20 anunció las alineaciones para el debut vs Nueva Zelanda (Foto: Selección Mexicana Femenil)

¿Por qué el Tri sub 20 femenil no utilizó el nuevo escudo ni nuevo uniforme en el Mundial?

La razón es porque en el debut vs Nueva Zelanda, la Selección Mexicana Femenil tuvo el rol de equipo visitante, por lo que tuvieron que utilizar el que mayor contraste tuviera con el escogido por el conjunto de Oceanía.

Debido a que el cuadro neozelandés vistió completamente de negro, el Tri Sub 20 femenil utilizó la equipación de visitante, la cual todavía corresponde al ciclo de uniformes anterior. Esta es totalmente blanca y con el anterior escudo de Selección Mexicana presente.

El nuevo uniforme de visita, el cual también promete ser en color blanco y detalles en rojo, todavía no es presentado de manera oficial, por lo que aún no está permitido utilizarlo en ningún tipo de competencia.

Se espera que la Selección Sub 20 Femenil estrene el nuevo jersey verde en el siguiente compromiso vs Colombia, el próximo 13 de agosto, partido en el que tiene el rol de local, al igual que en el tercer partido de la fase de grupos vs Alemania, el próximo 16 de agosto.

Así es el jersey de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar: regresó el verde y con el escudo polémico presente (Foto: FMF/ADIDAS)

Cabe destacar que, a pesar de que ya se dio la presentación del nuevo uniforme de México para el siguiente año, la ropa de entrenamiento todavía no es actualizada, por lo que el antiguo escudo sigue presente en las prendas de calentamiento.

Se espera que el nuevo uniforme de visita sea presentado antes del Mundial de Qatar 2022, por lo que sería estrenado en los partidos de preparación de la Selección Mayor, esto como posible estrategia de marketing para vender primero las nuevas camisetas de local y, cuando sea el lanzamiento, las nuevas de visitante.

Respecto al compromiso de México en su debut vs Nueva Zelanda, el combinado tricolor no pudo plasmar su superioridad y comenzó su camino en el Mundial sub 20 con un empate 1-1, por lo que tendrá que buscar la victoria en el siguiente compromiso vs Colombia.

México empató 1-1 vs Nueva Zelanda en el debut dentro del Mundial sub 20 femenil (Foto: Selección Mexicana Femenil)

*Información en desarrollo