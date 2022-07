Quién es Ana Galindo, la directora técnica que asumió el cargo del Tri Femenil Sub-20

Foto: Instagram @anagalindo_coach

Los problemas en la Selección Mexicana aún terminan, la tarde del jueves 21 de julio la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informó que Maribel Domínguez, directora del Tri Femenil Sub-20, fue destituida de su cargo luego de que se iniciara una investigación en su contra.

Pero, debido a que está próximo a iniciar el Mundial Femenil Sub-20 la Femexfut asignó a Ana Galindo como la suplente de Marigol para retomar las actividades del equipo azteca. Fue por medio de un comunicado oficial que la FMF dio a conocer la decisión.

“La FMF informa que ante una solicitud de investigación, inmediatamente se abrió dicho proceso de investigación de acuerdo con los protocolos internos establecidos. Para apoyar este proceso y garantizar su imparcialidad, temporalmente se ha suspendido al cuerpo técnico de esta selección, asumiendo la responsabilidad la DT Ana Galindo”, detalló el informe.

¿Quién es Ana Galindo?

Foto: Twitter @Panda_ana85

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 será dirigida por una experimentada directora técnica en el fútbol femenil, Ana Laura Galindo Domínguez. Originaria de la Ciudad de México nació el 25 de febrero de 1985.

La ex jugadora mexicana no pudo tener una amplia trayectoria en el balompié profesional debido a que cuando inició su incursión como futbolista, aún no existía una liga en México que le diera la oportunidad de salir adelante como atleta. A pesar de ello tuvo participación activa en las convocatorias del Tri hasta que se retiró.

Optó por dedicarse a sus estudios universitarios y se graduó como licenciada en Diseño y Comunicación, a la par no desistió de su pasión por el deporte, por lo que se acercó a la FMF para convertirse en directora técnica y obtener su título que la certificó como entrenadora profesional.

(Foto: Twitter/ @Panda_ana85)

El primer equipo al que llegó para desempeñar sus funciones como directora técnica fue con el club América Femenil. Durante la gestión de Leonardo Cuéllar en Coapa, Ana tomó el cargo de auxiliar técnica de 2017 a 2019. Durante aquel tiempo fue pieza clave para que Las águilas consiguieran el campeonato del Apertura 2018 de la Liga Femenil MX.

También en Coapa dirigió a la Sub-15 a inicios de 2019, año en el que América Femenil llegó al torneo International Girls Cup y se coronó campeona en su categoría, hecho que dio muestra de su habilidad para manejar a jóvenes futbolistas.

A pesar de los logros que reflejó con América, en febrero de 2019 dejó su cargo debido a que recibió una oferta dentro de las categorías inferiores de la Selección Mexicana. Fue así como se integró al combinado nacional femenino Sub -15.

Pero su éxito continuó ya que su talento le valió para convertirse en la primera entrenadora técnica que asumió un cargo en la categoría varonil.

SEGUIR LEYENDO: