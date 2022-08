Un futbolista africano se perdió su boda porque su club no lo dejó viajar y mandó a su hermano a ocupar su lugar

El futbolista Mohamed Buya Turay envió a su hermano a cubrirlo en su boda.

Muchos futbolistas son noticia por su boda pero Mohamed Buya Turay es un caso muy particular. El jugador sierraleonés de 27 años ha saltado a la fama porque no pudo estar presente en su casamiento y mandó a su hermano a ocupar su lugar en el altar. Buya Turay no pudo asistir porque fue fichado por el Malmö de Suecia y su nuevo club le pidió que su uniera a sus compañeros lo antes posible.

“Nos casábamos el 21 de julio en Sierra Leona. Pero yo no pude estar allí porque Malmö me pidió que llegara antes”, ha explicado el atacante al periódico sueco Aftonbladet. “Tomamos las fotos de antemano, así que parece que yo estaba allí, pero no era así. Mi hermano me representó en la boda real”, reveló.

Su ceremonia nupcial, prevista para el 21 de julio en su país, quedó eclipsada por el traspaso por el Malmö proveniente del Henan Songshan Longmen de China. Era lógico que Mohamed Buya Turay no iba a poder estar en los dos lugares a la misma vez, entonces le pidió a su hermano que ocupe su lugar y se encuentre con su novia Suad Baydoun en el altar.

Una de las fotos de su boda que Mohamed Buya Turay publicó en sus redes sociales.

El delantero se había tomado algunas fotografías con su mujer, con quien pudo concretar la unión civil en Sierra Leona antes de viajar a Suecia, pero no estuvo en su propia ceremonia religiosa ni en su fiesta de casamiento. Y ahora deberá esperar para volver a reunirse con ella, aunque ya planean irse de viaje antes de que finalice el año. “Intentaré llevarla a Suecia y Malmö ahora para que esté cerca de mí. Ella vivirá aquí conmigo. Primero, vamos a ganar la liga, y luego me iré de luna de miel”, agregó.

Su debut con el Malmö fue este jueves en la fase previa de la UEFA Europa League saliendo desde el banquillo en una clara victoria sobre el F91 Dudelange de Luxemburgo (3-0). Mohamed Buya Turay entró en el minuto 82 y disputó los últimos instantes del partido.

Buya Turay tiene experiencia jugando en Suecia, ya que ganó la Allsvenskan en 2019 mientras estaba cedido en el Djurgårdens IF, donde también fue el máximo goleador de la liga. Ahora vuelve al fútbol sueco tras su paso por el Hebei China Fortune y el Henan Songshan Longmen de la élite china.

