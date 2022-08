México venció a Australia en el Mundial femenil de futbol americano; buscarán el quinto lugar

(Foto: FMFA)

Pese a los problemas causados por la mala administración tanto de la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA) como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la selección femenil cumplió este miércoles al ganar 34-6 a Australia en su debut en el campeonato Mundial de Finlandia.

Con una actuación destacada tanto a la ofensiva como a la defensiva, la escuadra azteca tomó la ventaja rápido por conducto de Andrea Romero, tras un pase de la quarterback María Cruz.

Con la ventaja, la defensiva puso su grano de arena con una intercepción que le permitió al Tricolor ampliar la ventaja luego de un nuevo pase de Cruz a María Granados. A pesar de que Australia buscó retomar el rumbo del partido, un nuevo touchdown de Ana Barbosa encaminó la paliza justo antes del descanso.

(Captura de pantalla)

Sin embargo, las australianas lograron recortar distancias al arranque del tercer cuarto en un acarreo de Casey Barne en una cuarta y gol crucial. México no estuvo dispuesto a poner en riesgo el resultado y no quitó el pie del acelerador. La corredora Andrea Romero y la receptora Ana Barbosa pusieron números definitivos para firmar una victoria liberadora.

La quarterback María Cruz firmó una actuación destacada al completar 20 de sus 34 pases para un total de 190 yardas y cuatro touchdowns, mientras que Ana Barbosa concretó cinco recepciones para 73 yardas y dos anotaciones.

Desafortunadamente, el triunfo en tuvo un sabor agridulce al equipo debido a que ya no podrán luchar el podio al perder por default el primer partido ante Gran Bretaña por no llegar a tiempo a Helsinki, tras no conseguir los boletos de viaje por falta de pago. Así lo declaró la jugadora Ana Barbosa.

“Tengo un poco de sentimientos encontrados, obviamente si muy felices, agradecidas de haber llegado aquí y pisar el campo, pero con frustración porque sabemos que ese juego tenía que ser otro, es decir, debió ser contra Canadá, pero al final lo disfrutamos mucho y se logró el objetivo que era ganar. El marcador es como frustrante porque en la primer jornada Australia se enfrentó a Canadá y quedaron 36-6, un marcador muy similar y nos dice que hoy debimos jugar contra Canadá y después disputar la final el fin de semana”

También en el rostro de la jugadora Michelle Hernández no se notaba esa victoria que ellas hubieran querido y que las llevaría a la disputa por las medallas.

“La verdad por todo lo que habíamos pasado ya estábamos ansiosas por jugar, y es realmente a lo que habíamos venido. Teníamos un cúmulo de emociones, de adrenalina, y hasta de esperanza. Independientemente el objetivo ya no se pudo lograr, que era la medalla, pero al final amamos jugar, y estábamos emocionadas, por lo que el cansancio y haber quedado varadas quedó en segundo plano”

(Foto: FMFA)

Ahora México enfrentará a Alemania el próximo 7 de agosto, a las 05:00 horas, en la disputa por el quinto y sexto lugar del Mundial, pero el equipo confía en lograr ese objetivo que no tenían planteado desde que inició el sueño mundial.

Cabe mencionar que varias jugadoras ya tenían el plan de decir adiós al futbol americano después de este Mundial, como la misma Ana Barbosa, pero ahora la situación ha cambiado tras no enfrentar el torneo como lo tenían planeado.

Antes del escandalo, las jugadoras de México afirmaron que podían superar lo hecho en el Mundial 2019 en Canadá, donde se llevaron la medalla de bronce, pues Cinthia Olivares aseguró que es el mejor combinado que se ha formado en la historia y pueden competirle a Estados Unidos.





SEGUIR LEYENDO: