Qué papel fungió André Marín para que Jorge Campos llegara a TV Azteca

André Marín invitó a Jorge Campos a TV Azteca (Fotos: Fb/ André Marín// Ig/@cmartinolimx)

Además de Christian Martinoli, el Doctor Luis García y Luis Roberto Alves Zague, uno de los integrantes icónicos de la narración de Azteca Deportes se trata de Jorge Campos. El Inmortal ha formado parte de cada una de las emisiones de TV Azteca.

A pesar de que sus intervenciones en el micrófono son pocas, el público se ha encariñado con los comentarios del Brody. Su llegada a la televisora se dio poco después de su breve paso por la Selección Mexicana como auxiliar técnico; desde entonces se ha mantenido como una figura de la televisora de Ajusto.

Y la persona que estuvo detrás del fichaje de Campos con Azteca Deportes fue André Marín. En entrevista con el Escorpión Dorado, el ex portero confesó cómo fue su llegada a la televisión mexicana y quiénes lo contactaron para que firmara con la cadena deportiva.

Jorge Campos complementó las transmisiones de Martinoli y Luis García (Foto: Ig/@cmartinolimx)

El primero en llamarle fue José Ramón Fernández, quien en aquel entonces desempeñaba el cargo de director deportivo de Azteca Deportes y que comandaba el programa de Los Protagonistas; pero no fue el único con el que platicó para formalizar su llegada a TV Azteca, de acuerdo con el testimonio de Campos, con la intervención de Marín pudo llegar a Azteca Deportes.

Jorge Campos añadió que la intervención del ahora comentarista de Fox Sports ayudó para que se concretara su etapa como analista deportivo, incluso lo calificó como “parte importante” de la negociación, así lo explicó:

“José Ramón me trató muy bien, fue de los que me invitó a Azteca, fue de los primeros. Hablé también con André Marín, también me ha tratado muy bien en esa época; fue parte importante para la negociación, fue a hablar conmigo”.

Jorge Campos se mantuvo firme en la televisora y fortaleció la dupla de Martinoli - García (Foto: CUARTOSCURO)

Desde entonces se ha mantenido firme en el canal. A pesar de que en 2006 Joserra salió de la cadena de Ajusco y poco después André Marín renunció a TV Azteca y se unió a Fox Sports, Jorge Campos se mantuvo firme en la televisora y fortaleció la dupla de Martinoli - García.

Jorge Campos fiel a TV Azteca a pesar de no tener contrato

En la misma entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, el Brody confirmó que nunca ha pensado irse de TV Azteca. A pesar de que José Ramón y Marín ya no están ahí, el ex portero de Pumas no aceptaría ninguna oferta. Resaltó que el trato que ha recibido en la empresa ha sido bueno y no cambiaría de trabajo.

“He estado con Azteca desde que inicié. Me han tratado muy bien, siempre, desde toda mi carrera cuando jugaba y bueno hubo una relación”

Jorge Campos no se iría de TV Azteca (Foto: Captura de pantalla)

Pero lo que destacó es que, a pesar de los años que lleva en Azteca Deportes, hasta hace poco no tenía contrato y toda su participación en las transmisiones era “apalabrado”

“Hoy en día apenas me acaban de hacer mi contrato, yo no tenía contrato era todo de palabra, tenía oferta en todos lados (y decía) ‘no, no puedo’, ‘pero ¿no tienes contrato?’, ‘no’, ‘entonces sí puedes’, ‘no pero la palabra’, la palabra brother. Las palabras son poquitas las que digo y esa es una que tengo”, señaló.

A pesar de que otras empresas deportivas se han interesado en hacerse de los cómicos comentarios del Inmortal, él decretó ser fiel a Azteca Deportes y por nada se iría a otra televisora.

“Tuve ofertas, acá también trabajé en otras televisoras pero México es Azteca y le debo mucho, en muchos aspectos aunque no se ve pero estoy muy agradecido con el señor Salinas”, finalizó.





