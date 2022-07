Faitelson arremetió contra Dani Alves por sus “señales” en redes sociales

David Faitelson arremetió contra Dani Alves (Fotos: Gettyimages, Twitter/Jorge El Burro Van Rankin)

A pesar del paso del tiempo y el transcurso de las primeras jornadas de la Liga MX, Dani Alves no ha tomado una decisión en torno a la oferta de los Pumas de la Universidad Nacional. Si bien no ha emitido información oficial, en sus redes sociales se ha encargado de enviar diversas “señales” que han sembrado esperanza entre la afición que quiere verlo como universitario. Sin embargo, David Faitelson lo criticó por no ser claro en su postura.

Horas después de que el defensor brasileño publicara una imagen alusiva a México y que catalogó como “una señal”, el periodista deportivo utilizó sus redes sociales para arremeter en su contra. En sus palabras, aseguró que Dani Alves podría tener un lugar asegurado en el equipo del Pedregal, incluso si no fuera como futbolista, gracias a sus habilidades en la comunicación.

“Si Dani Alves no viene como futbolista a Pumas, podría hacerlo como publicista ¡Qué manera de elevar las expectativas con sus mensajes subliminales”, escribió por medio de su perfil verificado @Faitelson_ESPN.

Y es que a lo largo de las últimas semanas, el jugador con más títulos en la historia del futbol a nivel mundial ha tenido en vilo a la afición auriazul por medio de sus redes sociales. En su más reciente publicación, y con la clara determinación de abonar a la conversación sobre su llegada al futbol de la Liga MX, realizó una comparación de su novia Joana Sanz y una fotografía de la pintora mexicana Frida Kahlo.

Información en desarrollo*