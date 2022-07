La divertida anécdota del día que Maluma llamó a Diego Maradona para invitarlo a un videoclip durante el Mundial de Rusia

El día que el cantante llamó al astro del fútbol para invitarlo a un videoclip

Diego Maradona vive en el recuerdo del mundo del fútbol por sus maravillas con la pelota. Y también por las miles de anécdotas que protagonizó el astro argentino en sus años de vida. Justamente, durante el último Mundial de Rusia 2018, se produjo un encuentro entre Pelusa y el cantante Maluma.

En la antesala de la victoria ante Nigeria que le permitió a la selección argentina avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo, ambos se encontraron en Moscú y compartieron una cena. Pero antes de eso, el primer encuentro fue telefónico. Y un periodista argentino contó lo que le dijo Maradona sobre esa llamada que puso en marcha la relación entre Diego y la estrella del pop y reggaetón.

“Eran las 2 de la mañana y Diego tenía un vuelo a las 6 para volver a Moscú. Llegamos a un hotel cinco estrellas y estaba Diego como en el último piso del hotel, una mesa larguísima, como que ya no había gente por ahí. Estaba él con dos personas más sentada en la cabecera y lo abraza a Martín (Souto) y a mí me dice ‘Hola Agustín, ¿cómo estás?’ y después me preguntó que quería tomar. Estuvimos charlando tres horas de todo”, dijo Agustín Fantasía, conductor de TyC Sports, en el segmento 15 preguntas de Doble Mérito.

“En un momento cuando me voy, lo abrazo y le digo ‘Diego, me hiciste muy feliz’ y él me dice ‘No me digas eso’. Y en un momento me tira una que es genial. Me dice: ‘¿sabés quién me llamó? Maluma, baby’ y yo le digo para qué y él me contesta ‘quiere que Diego actúe en un videoclip’ pero él hablando en tercera persona. Y yo, no sabía qué hacer en ese momento, y le digo ‘viste que lo chorearon a Maluma’. Justo había salido una noticia que lo había robado cuando iba de Moscú a no sé donde y me mira y me dice ‘ya mismo lo llamo a Putin’ Como que estaba enojado por lo que había pasado”, agregó el periodista.

Una postal del encuentro entre Maluma y Maradona

¿Qué le sucedió a Maluma mientras estaba disfrutando del último Mundial de fútbol? En junio de 2018 se supo al colombiano le robaron joyas y otros artículos de valor en su habitación del hotel mientras estaba en el estadio Mordovia Arena en Saransk viendo a la por entonces selección que dirigía José Pekerman contra Japón. En aquel momento se sospechó que el autor del robo había sido una persona que tenía una copia de la llave de la suite y se había hecho pasar por un invitado del cantante.

Según la información que trascendió, el delincuente empleó 35 minutos para llevarse 39 artículos valiosos de Maluma, entre los que estaban un bolso de la firma Louis Vuitton, así como un estuche con relojes cuyo valor era de entre 3.000 y 130.000 dólares. Pendientes, collares de diamantes y otras joyas también fueron sustraídos del hotel. El botín total habría sido de unos USD 800.000.

Más allá del disgusto personal, el hombre que saltó a la fama en 2011 con hits como Farandulera u Obsesión, se dio el gusto de compartir una comida con Maradona. La velada quedó retratada en varias imágenes que compartió el colombiano en sus redes sociales. “No sé si ustedes conozcan (sic) a este hombre, no sé si lo han visto antes”, dijo Maluma en un video que subió a su cuenta de Instagram, antes de mostrar con su cámara a Maradona. En las imágenes se puede ver al ex entrenador de la selección argentina abrazar y darle un beso al joven colombiano, que cerró la publicación con un mensaje para los fanáticos: “Viva Argentina y Colombia, los queremos”. Por su parte, Diego subió una foto juntos y escribió: “Cenando con mi amigo Maluma”.

El astro del fútbol y el cantante colombiano cenaron durante el Mundial de Rusia 2018

