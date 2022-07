El Kun Agüero reveló la divertida confusión familiar que provocó su foto en el entrenamiento del Barcelona

La peculiar situación que vivió el Kun

Sergio Agüero encontró tranquilidad en su nueva vida y el lugar del mundo que seleccionó para establecerse durante las últimas semanas fue Miami. En la ciudad estadounidense, el Kun tiene un relajado pasar, sigue practicando golf en las mejores canchas del planeta y se mantiene activo en las redes sociales después de haber tenido que dejar el fútbol por un problema cardíaco. Sin embargo, el ex delantero apareció en el entrenamiento del Barcelona, que está haciendo la pretemporada en Florida, y generó una confusión familiar.

En una de sus clásicas transmisiones de Twitch en la que habla con sus espectadores, Agüero contó una anécdota. “Tengo que contar una cosa. Vieron que yo publiqué una foto del Barsa que fui ayer y todo. Me manda un mensaje mi hermana y me pone: ‘Sergio, ¿cómo estás? Che no entiendo nada. ¿Volviste a jugar a la pelota y no fuiste capaz de decirme?’. Yo le digo ‘eh, ¿cómo que volví a jugar a la pelota? No entiendo nada’. Y me dice: ‘Publicaste una foto en el Barcelona y no sabía que ya volviste a entrenar’”, relató en primera persona.

Y agregó al respecto: “No sé si sos pelotuda, boluda o te hacés. Fui al entrenamiento a ver al Barcelona, ¿entendés? Fui al entrenamiento a ver a los compañeros que estaban ahí. ‘Yo pensé que ya fuiste a entrenar’, me dice. Mi hermana empezó a trabajar ahora y tiene un problema que no debe saber nada. Vio la foto y pensó que volví a jugar al fútbol. Pero bueno, se ve que está en bolas mi hermana”.

El ex futbolista se lamentó por caerse en el popular videojuego

Además, dio detalles del siguiente paso que dará en cuanto a sus estudios relacionados al corazón. “Me acabo de comprar un aparato que me tengo que poner ahora y eso me va a tomar la frecuencia cardíaca. Te muestra cómo va el gráfico del corazón. El tema es que tengo que salir vivo de ese entrenamiento porque si estoy corriendo con eso y palmo... no le puedo mandar a nadie. Tengo que correr con eso y una vez que termine el entreno, si estoy a salvo, se lo mando al médico. Y de ahí vamos a ver qué pasa”, añadió.

Uno de los fragmentos que se volvió viral de su transmisión fue el enojo que sintió al perder en el popular juego Fall Guys. El Kun cayó en la final y no pudo reclamar la corona por unos escasos segundos. “Mirá vos, cómo perdí boludo”, comentó con las manos en la cabeza, tras soltar un potente grito.

