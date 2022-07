El comentario de la esposa de Dani Alves con que podría descartar su llegada a Pumas

Joana Sanz podría haber revelado cuál será el futuro de Dani Alves en el futbol (Foto: Instagram/joanasanz)

Dani Alves se ha convertido en el jugador más mencionado de las semanas recientes en la Liga MX. Su probable llegada al equipo de los Pumas de la Universidad Nacional ha acaparado los reflectores a pesar de que aún no se ha confirmado. Al respecto, usuarios han buscado interactuar con el futbolista en redes sociales para convencerlo de firmar, aunque su esposa, Joana Sanz, emitió un comentario que podría descartar su arribo a México.

En su perfil verificado de Instagram, Joana Sanz difundió una fotografía de Dani Alves durante el instante en el cual le dio un trago a una copa de vino. En la descripción de la imagen capturada en París, Francia, la modelo escribió “apreciando los momentos” y un par de emojis que reflejan un brindis.

La publicación comenzó a tener diversas interacciones de aficionados mexicanos. Incluso, un usuario comentó que el futbolista se encontraba brindando “por su decisión de venir a Pumas ¡Felicidades! Nos va a ir de maravilla”. El comentario no pasó inadvertido e, incluso, la autora de la publicación respondió con la frase “No inventen” acompañada con un emoji que denota risa.

Joana Sanz, esposa del futbolista respondió el comentario de un aficionado (Foto: Instagram/@joanasanz)

A más de una semana de que las versiones acerca de un posible acuerdo entre el jugador con más títulos en la historia del futbol mundial y el equipo universitario comenzaron a circular, no se ha confirmado ningún tipo de acuerdo. Incluso, en vísperas de disputar el encuentro amistoso contra el Celta de Vigo en la Ciudad Universitaria, el director técnico Andrés Lillini negó tener conocimiento acerca del tema.

“Con respecto a lo que dicen de Dani Alves, no tengo noticias por parte de la directiva y el tema no se toca. Estuve en la mañana con la directiva y no me dijeron nada. No soy el hombre adecuado porque no tengo ninguna información (...) A mí con que me aporte una copa de todas las que tiene me alcanza. Todo lo que se me cruza por la cabeza es lo que nos puede aportar el jugador”, declaró ante los medios.

Información en desarrollo*