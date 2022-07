Poncho De Nigris aseguró que la Liga MX lo vetó de todos los estadios del país

Poncho De Nigris (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

En la primera jornada del torneo Grita México Apertura 2022 la polémica no se hizo esperar. Luego de defender a su hermano Aldo ante una sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por mal uso de las redes sociales, Poncho De Nigris aseguró que las autoridades de la Liga MX lo vetaron de manera indefinida de los estadios del país.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, @_PonchoDeNigris, el actor y conductor de televisión informó: “Me acaban de confirmar que me suspendieron de todos los estadios de México, la Liga MX. Me siento triste pero a la vez no. Me pedían ching*s de fotos en los estadios y no podía ver los juegos”.

Aunque en su primera publicación mostró resignación ante la supuesta notificación de las autoridades deportivas, en un segundo tuit condenó la decisión por atentar contra su libertad de expresión. Incluso, acusó al organismo de corrupción y amedrentó con acudir al Gigante de Acero para el encuentro de los Rayados de Monterrey contra las Águilas del América.

(Foto: Twitter/@_PonchoDeNigris)

“No puedo entrar a ningún estadio de México, según la Liga MX ¿Dónde quedó la libre expresión? Bola de ratas corruptas. Voy a ir el sábado al Gigante de Acero a abuchear el himno de la liga y si no me dejan entrar me voy a mi casa a verlo en la alberca climatizada”, adelantó en su red social.

En tanto, fuentes de la Liga MX consultadas por Infobae México negaron contar con la capacidad de vetar y emitir ese tipo de sanciones, motivo por el cual se desvincularon de la decisión atribuida a su organismo a través de las declaraciones emitidas por el actor regiomontano.

Información en desarrollo*