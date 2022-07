Djokovic venció a Norrie y jugará la final de Wimbledon ante Kyrgios

Nadie ha jugado más finales de Grand Slam que Novak Djokovic (Reuters)

Novak Djokovic se recuperó de un comienzo inestable para vencer a Cameron Norrie este viernes en cuatro sets en la semifinal de Wimbledon y alcanzará entonces el récord de 32 finales de Grand Slam. Su rival a vencer será el polémico Nick Kyrgios. El serbio, principal cabeza de serie, sufrió tres quiebres en el primer set, pero dio el partido para ganar 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 bajo el sol de la pista central en 2 horas y 34 minutos.

En el duelo decisivo del domingo chocará ante el australiano Nick Kyrgios, que se salvó de enfrentar a Rafael Nadal en la semifinal después de que el español se bajara por el dolor de la lesión abdominal que arrastra hace tiempo y que le había hecho padecer el duelo de cuartos ante Taylor Fritz.

“Lo comencé bien. He tenido muchas semifinales de Grand Slam en el pasado, pero nunca es fácil entrar a la cancha, hay mucha presión, nervios y expectativa. Cameron no tenía mucho que perder, estaba jugando el torneo de su vida en casa, no es fácil. Le deseo lo mejor, es un gran jugador y tengo un gran respeto por él”, comentó Nole con respecto a lo que fue el duelo.

Djokovic reconoció que su mala actuación en el primer set, que perdió 2-6, fue debido a que él estaba un poco “tenso” y que le costó adaptarse al calor. “No estaba pegándole a la pelota con la libertado que yo quería”, reconoció.

Djokovic chocará en la final ante Kyrgios, a quien nunca le ha podido ganar (Reuters)

Con el triunfo, el serbio estableció una nueva marca en el circuito del ATP al alcanzar las 32 finales en Grand Slam. De esta forma se coloca uno por delante de Roger Federer y dos por encima de Rafael Nadal, quien se retiró del torneo lesionado el jueves. “Aprecio eso, pero el trabajo no ha terminado”, sentenció.

El número 3 del mundo ahora tiene una racha de 27 victorias consecutivas en Wimbledon mientras busca empatar con Pete Sampras en siete títulos en el All England Club, solo uno detrás del récord masculino de Federer. Si se alza con el trofeo, alcanzaría los 21 títulos de Grand Slam, superando al suizo y quedando sólo uno detrás de Nadal en la carrera por coronarse como el mejor de todos los tiempos.

Djokovic ya sabe que jugará contra Kyrgios, número 40 del mundo, después de que Rafa abandonara el torneo antes de su semifinal contra debido a una lesión abdominal. El australiano de 27 años es considerado como uno de los tenistas más polémicos del circuito y por eso, cuando su nombre fue mencionado en el All England este viernes el público de inmediato inició un abucheo.

“Una cosa es segura, habrá muchos fuegos artificiales emocionales de ambos lados. Él está jugando libremente, tiene un gran juego y mucho poder en sus tiros. Nunca le he ganado un set, espero que pueda ser diferente esta vez. No tiene mucho que perder”, señaló el serbio que se ganó la ovación de los fanáticos.

