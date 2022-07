Cómo le fue al River Plate de Marcelo Gallardo cada vez que perdió el partido de ida en una serie de Copa Libertadores

River buscará dar vuelta la serie ante Vélez para meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores (@fotobairesarg / Getty Images)

“Más allá de la incomodidad con la que nos hizo jugar Vélez, nosotros no nos encontramos. Futbolísticamente intentamos con variantes pero no nos encontramos. Y cuando el equipo juega mal no hay muchas explicaciones. Jugamos mal. Somos conscientes de eso y debemos mejorar para el partido que viene. La serie, gracias al resultado, está abierta. Tenemos que ser conscientes de que peor que esto no podemos jugar. Intentaremos cambiar la imagen la semana que viene”

Con esa frase categórica, Marcelo Gallardo dejó en claro que tomó nota de lo acontecido en el José Amalfitani y que River Plate buscará dar vuelta la serie esta noche en el Monumental. En la ida, los comandados por el Cacique Medina se impusieron por 1 a 0 gracias a un tanto de Lucas Janson.

Si bien el ciclo del Muñeco en el Millonario dentro del plano internacional es más que exitoso, lo cierto es que dentro de su historial cuenta con suerte dispar cuando sucumbió en el primer enfrentamiento en un mano a mano de Copa Libertadores: tres veces pasó de ronda y en otras tres quedó en el camino.

2015 vs. Cruzeiro (0-1 la ida y 3-0 la vuelta): CLASIFICÓ

Tras eliminar a Boca en el recordado episodio del “gas pimienta”, una de las primeras grandes proezas de River Plate de la mano de Marcelo Gallardo se dio en Belo Horizonte por los cuartos de final. Pese al envión anímico que significó eliminar a su clásico rival Boca Juniors, los de Núñez cayeron por 1 a 0 en el Monumental ante los brasileños por un gol de Marquinhos.

Sin embargo, en el Mineirao, los argentinos resurgieron y con goles de Carlos Sánchez, Jonatan Maidana y Teo Gutiérrez goleó de visitante y aseguró su pasaje a la siguiente ronda.

2016 vs. Independiente del Valle (0-2 ida y 1-0 la vuelta): ELIMINADO

Pese a llegar como vigente campeón y avanzar como uno de los primeros en la fase de grupos, los del Muñeco recibieron un inesperado golpe en los octavos de final ante una de las Cenicientas de esa edición: Independiente del Valle de Ecuador. La altura de Quito jugó su papel en el Estadio Olímpico de Atahualpa y los ecuatorianos sacaron ventaja de 2 a 0 (tantos de José Angulo y Junior Sornoza). En la vuelta, aunque fue ampliamente superior en el juego, River solamente logró una victoria por 1 a 0 que de poco le sirvió.

2017 vs. Jorge Wilstermann (0-3 la ida y 8-0 la vuelta): CLASIFICÓ

Una de las remontadas más épicas e históricas dentro de la historia de la Copa Libertadores. La altura, esta vez de Cochabamba, le propinó un nuevo golpe a River Plate al caer por 3 a 0 en el Estadio Félix Capriles.

Cuanto todo parecía estar a favor de los bolivianos, el Millonario consiguió un mítico 8 a 0 en el Monumental de la mano de Nacho Scocco (cuatro tantos), Enzo Pérez (autor de un doblete) y Nacho Fernández.

2018 vs. Gremio (0-1 la ida y 2-1 la vuelta): CLASIFICÓ

Una agónica e importante victoria bajo el mando del Muñeco se dio en Porto Alegre. Los brasileños, que pasaron la fase de grupos como el segundo mejor primero, dieron el golpe en el Antonio Vespucio Liberti al ganar con un tanto de Michel. La vuelta, en el Arena do Gremio, también comenzó cuesta abajo ya que Leo Gomes abrió el marcador en el primer tiempo. El encuentro se moría y todo hacía indicar que los de Núñez nuevamente se iban a despedir de la competencia, pero con tantos de Rafael Santos Borré (84 minutos) y el Pity Martínez (94), sellaron su boleto a la final, en la que levantarían el trofeo más importante de su historia al imponerse en la definición ante Boca Juniors en Madrid.

2020 vs. Palmeiras (0-3 la ida y 2-0 la vuelta): ELIMINADO

Estuvo cerca de la remontada en semifinales, pero no le alcanzó al cuadro riverplatense. El Verdao, el mejor primero de la fase de grupos, goleó por 3 a 0 a River Plate con los tantos de Rony, Luiz Adriano y el uruguayo Matías Viña. En la vuelta, pese al poco alentador panorama, los dirigidos por el Muñeco estuvieron a un paso de forzar los penales al imponerse por 2-0 (Robert Rojas y Rafael Santos Borré). Los brasileños luego se proclamarían campeones.

2021 vs. Atlético Mineiro (0-1 la ida y 0-3 la vuelta): ELIMINADO

En esta edición, producto de un importante brote de coronavirus, el Millonario sufrió más de la cuenta para avanzar a los mata-mata. Tras imponerse ante Argentinos Juniors le tocó Atlético Mineiro, que venía de ser el verdugo de Boca.

En ninguno de los dos partidos pudo desplegar su clásico estilo de juego y fue eliminado prácticamente sin atenuantes. En la ida, disputada en el Monumental, cayó por un tanto de Nacho Fernández. En la vuelta, en el Mineirao, fue goleado por 3 a 0 (doblete del argentino Matías Zaracho y uno de Hulk).

