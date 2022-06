Zurdo Ramírez acusó a Dmitry Bivol de poner “excusas” para no enfrentarlo

Zurdo Ramírez insistió en la pelea contra Bivol (Foto: Instagram/@zurdoramirez)

Al tiempo que Dmitry Bivol se consolidó como el monarca avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 175 libras ante Saúl Álvarez, en Nueva York se desahogó una pelea para definir al rival mandatorio de la organización. El vencedor fue Gilberto Ramírez, quien le ha dado un giro a su discreta carrera y exigió al originario de Kirguistán no poner pretextos para evadir el compromiso obligatorio que debe desahogar con él.

Durante una entrevista con el medio Boxing 24/7, el Zurdo dio a concoer su intención por pelear contra Dmitry Bivol y pidió a la AMB que le otorgue el derecho de luchar por el título antes de aceptar una revancha de Bivol con Canelo Álvarez o, en su defecto, una reyerta de unificación con el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) Artur Beterbiev.

“Estoy confundido con que Bivol me esquive. Me gané el puesto de retador obligatorio de la AMB en el ring no una, sino dos veces. Ha estado hablando de pelear conmigo durante los últimos dos años. Es la hora. Canelo no se comprometió con la revancha, así que ahora tengo curiosidad por saber qué otras excusas podría poner él (Bivol) para evitarme”, declaró.

Dmitry Bivol es el campeón invicto de la AMB (Foto: Joe Camporeale/CREDITO OBLIGADO USA TODAY)

El campeón vigente de la AMB cuenta con la mayor cantidad de posibilidades para entablar una pelea. En primer lugar, el Canelo Álvarez podría hacer válida la cláusula de revancha vigente en el contrato donde pactaron la pelea del 7 de mayo de 2022. Cabe recordar que el mexicano cuenta con dicha posibilidad debido a la presencia mediática con la que cuenta a nivel mundial.

De esa forma, si la AMB encaminara la pelea obligatoria de Bivol contra Ramírez y el mexicano logra quitarle su racha invicta, el interés, tanto del público como económico en torno a la revancha del ruso con Canelo disminuiría notablemente. En dicho caso, la revancha del campeón unificado de las 168 libras podría tener dificultades para realizarse.

Por otro lado, tras la más reciente pelea donde Artur Beterbiev logró arrebatarle el cinturón de la OMB a Joe Smith Jr. con un nocaut en el segundo round, el equipo de los boxeadores rusos podría interesarse en realizar una reyerta de unificación para determinar al nuevo campeón indiscutido de las 175 libras.

Dmitry Bivol podría retar a Artur Beterbiev por el campeonato indiscutido de las 175 libras

Dicho escenario cuenta con amplias posibilidades de realizarse tomando en cuenta las declaraciones de Beterbiev al término del enfrentamiento. “Espero que acepten porque siempre hablan de que quieren pelear, entonces hagámoslo. Él siempre dice que quiere e insiste con eso. No sé qué es lo que sigue. Si quiere pelear, está bien, hagámoslo ya. Cuando Joe Smith quiso pelear peleamos”, declaró a los medios de comunicación.

Por su parte, el promotor de Bivol, Andrey Ryabinkskiy, respaldó las declaraciones de Beterbiev. “Tenemos interés en organizar una pelea entre Beterbiev y Bivol, no sé si será posible organizarla en Rusia. Sería bastante difícil de hacer Ya veremos, todavía no puedo contarlo todo. Pero estoy seguro de que todo el mundo quiere ver este combate. Y nosotros también”.

Según se indica en el ránking de la AMB, Gilberto Ramírez se encuentra en la cima de la clasificación con el pleno derecho de retar a Dmitry Bivol, incluso sobre personajes como Callum Smith, Yunieski González y Joshua Buatsi. Con dicho privilegio, si el organismo concede la pelea antes de que Bivol tome uno de los dos caminos alternativos, el Zurdo podría contar con la posibilidad de hacer campaña y seguir los pasos de Canelo Álvarez para convertirse en campeón indiscutido de su división.

