Cómo fue la renuncia del “Chelís” a ESPN por una discusión con José Ramón en vivo

Cuando "Chelís" renunció a ESPN por una discusión con José Ramón Fernández (Foto: YouTube/ESPN Deportes)

Una de las características de los programas de ESPN se trata de los controversiales debates que suelen tener los panelistas deportivos, ya que llevan al límite todos los temas polémicos del fútbol mexicano. Tal fue el caso cuando José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como Chelís, discutió con José Ramón Fernández sobre la Selección Mexicana y durante la emisión en vivo renunció a la televisora.

El suceso ocurrió en las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa Mundial de Brasil 2014. Los analistas deportivos protagonizaron un habitual debate sobre el estilo que presentó Miguel Piojo Herrera, quien era el entrenador del Tri en aquel tiempo. En la emisión de Fútbol Picante participaron David Faitelson, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez, Joserra y el Chelís, quienes discutieron sobre el desempeño del combinado nacional tras haber conseguido su pase al mundial.

Debido a que Chelís tenía experiencia como entrenador en el fútbol mexicano, José Ramón aseguró que José Luis Sánchez había introducido el nombre de Miguel Herrera en el debate. Ante dicho señalamiento, el Chelís negó aquella acusación y expresó respeto por Herrera: “El señor tiene todo mis respetos y en este momento toda mi envidia, qué bonito lo hizo”, afirmó.

José Ramón discutió con el Chelís y causó su renuncia de ESPN (Foto: YouTube/ESPN Deportes)

De manera sorpresiva, Joserra le cuestionó aquel comentario, pero el entrenador de fútbol desvió la atención para comparar dicha envidia con la que hay entre los comentaristas deportivos e involucró a Faitelson y a Raúl Orvañanos, quien laboraba para una empresa que le competía a ESPN: “Él a usted (Faitelson) y usted a Orvañanos”.

Dicha frase fue la que denotó la molestia de José Ramón ya que no quería involucrarse en ello y puso en duda la trayectoria profesional del Chelís y le recordó su paso por el extinto club del Veracruz para así poner límites y evitar que alguien del programa le faltara el respeto.

“¿Por qué haces eso Chelís, mezclar otros nombres que no tienen nada que ver aquí?, ¿yo estoy hablando de Kuri de por qué te corrieron del Veracruz? ¡no! al contrario, me duele que ye hayan corrido del Veracruz. Tú, Hugo son técnicos que pueden levantar el fútbol mexicano”, dijo Joserra.

José Ramón Fernández discutió con el Chelís en ESPN (Foto: YouTube/ESPN Deportes)

El ex entrenador del club Puebla se limitó a decir que se necesita calidad para tener un club competitivo, por lo que José Ramón volvió a arremeter en contra del Chelís y así le dejó claro el “respeto” que debía de haber durante la conducción de Fútbol Picante.

“¿Por qué Miguel Herrera la encuentra (la calidad)?”, “porque es seleccionado nacional”, respondió José Luis.

Pero su respuesta dio paso a un diálogo que tensó todo el foro: “¿Tiene más talento que tú?”, “no sé, no estamos para comparar en este momento”, “entonces, no mezcles nombres que no trabajan en esta empresa”, finalizó Joserra. A regañadientes, Sánchez Solá expresó: “Muy bien señor”.

José Luis "Chelís" Sánchez es entrenador del fútbol mexicano (Foto: CUARTOSCURO)

El resto del programa continuó con normalidad pero a escasos minutos de que acabara la emisión del fútbol, el entrenador puso sobre la mesa su renuncia a ESPN por “la falta de respeto” que tuvo el experimentado periodista con él. Cuando José Ramón le dio la palabra empezó:

“¿Ya nos vamos?, bueno, muchas gracias ya me voy, de poblano a poblano me faltaste el respeto muy fuerte y mi familia está muy angustiada y esto no es para angustiar a mi familia. Así lo sentí y así lo sintieron ellos y muy agradecidos con ustedes, muy agradecido con la cadena”.

Aunque Joserra intentó detenerlo para que no lo hiciera, incluso le recordó su contrato con ESPN, el especialista deportivo rectificó su decisión pues aseguró que estaba “sufriendo” su estancia en el canal. Estrechó la mano de todos los panelistas y así terminó el programa. Años más tarde regresó a ESPN y limó asperezas con José Ramón.





SEGUIR LEYENDO: