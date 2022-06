Fin de ciclo: Juan Martín del Potro desapareció del ranking de la ATP

Se terminó una era. Fin de ciclo para una leyenda del deporte argentino. Es que Juan Martín del Potro desapareció del ranking de la ATP y su ausencia llamó la atención en los fanáticos del tenis.

Durante la última publicación de la organización, la ausencia de la Torre de Tandil marcó el cierre de una carrera brillante. Hasta la semana pasada el doble medallista olímpico (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016) ocupaba el puesto 761 del escalafón internacional debido a los 23 puntos que había cosechado en el ATP 500 de Queen’s, cuando llegó a los octavos de final y debió abandonar por una nueva lesión en la rótula de su rodilla derecha.

Además, en su regreso con sabor a despedida en el Argentina Open, Delpo cayó en su debut contra su amigo Federico Delbonis en un duelo que estuvo marcado por una emoción constante por el afecto que recibió del público. En aquella oportunidad, el tandilense había manifestado el sacrificio que había realizado para poder estar nuevamente en el court central “para poder lograr otro milagro”. “A veces también puedo perder. No tengo la fuerza que todos creen para salir adelante. Lo di todo. Tal vez el de hoy fue uno de esos días que no quería que llegue nunca. Todavía no encontré un lugar en mi vida que me haga más feliz que dentro de una cancha. Por eso decidí jugar. No encontré mejor oportunidad que hacerlo en Buenos Aires, delante de mi mamá, que es la primera vez que me vio jugar”, fueron sus palabras sin poder contener sus lágrimas.

Cabe señalar que el ruso Daniil Medvedev, reciente finalista del torneo de Halle en Alemania, estiró su ventaja en la cima del ranking mundial, que ocupa por segunda semana consecutiva tras la actualización semanal por parte de la ATP. El moscovita sumó 210 nuevos puntos, redondeó un total de 8.160 y se alejó de su escolta alemán Alexander Zverev (7.030), que resignó 45 unidades, como también del serbio Novak Djokovic, que se mantuvo en el tercer puesto con el mismo acumulado de la semana anterior (6.770).

Entre el cuarto y décimo lugar se ordenan el español Rafael Nadal, el noruego Casper Ruud, el griego Stefanos Tsitsipas, el español Carlos Alcaraz, el ruso Andrey Rublev, el canadiense Felix Auger-Aliassime y el polaco Hubert Hurkacz, que ingresó al último escalón del Top Ten por su coronación en Halle.

El argentino Diego Schwartzman, en tanto, subió un puesto y quedó 15to en el escalafón, que ubica a Sebastián Báez en la 36ta ubicación tras retroceder dos casilleros. Dentro de los 100 primeros puestos también habitan Francisco Cerúndolo (42º, -2), Federico Coria (70º, -6), Tomás Etcheverry (79º, +1) y Federico Delbonis (85º, +4).

