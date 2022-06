Checo Pérez reveló su intención por alejarse de la Fórmula 1

Sergio Pérez durante el desarrollo del Gran Premio de Azerbaiyán 2022. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Para el piloto mexicano continuar ligado a la Fórmula 1 luego de su retiro no es una prioridad. En charla con Hugo Sánchez y para los micrófonos de la cadena ESPN, Sergio Pérez aseguró que una vez terminé su carrera profesional en la máxima categoría del automovilismo en “cuatro o cinco años”, buscará expandir sus actividades a otros ámbitos, así como dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos.

El presente de Checo en el deporte motor es sin duda el más próspero desde que se subió por pirmera vez a un monoplaza de Fórmula 1 en 2011. Como integrante de Red Bull Racing, la temporada 2022 pinta para ser la más exitosa en su trayectoria. Tan sólo en lo que va del campeonato (ocho Grandes Premios), el mexicano ha subido al podio en cinco ocasiones, de las cuales una de ellas fue una histórica victoria en Mónaco.

Su rendimiento y buenos resultados en poco más de una año como Toro Rojo, le ha valido para alargar su contrato con la escudería austríaca hasta 2024. Un hecho que cumple con el objetivo de mantenerse en el Gran Circo. No obstante, con 32 años Pérez ya vislumbra un futuro que no involucra la F1 en sus planes.

Sergio Pérez celebra después de ganar la carrera en el Gran Premio de Mónaco 2022. Foto:REUTERS/Benoit Tessier

“Me gustaría estar cuatro o cinco temporadas más. Hay pilotos muy buenos de más de 40 años, pero no me gustaría llegar a los 40 y seguir en Fórmula 1, quiero hacer otras cosas en la vida. He hecho esto toda mi vida. Tengo hijos pequeños que igual quiero disfrutar y mientras siga ilusionado y preparándome con esa ilusión daré mi cien. No podría estar en F1 y dar el 95 por ciento.

“Quiero cambiar al cien por ciento de vida. Probar en otras cosas. Aprender en el tema empresarial. Lo más fácil sería seguir involucrado, porque en este mundo tendría oportunidades y quiero algo diferente, algo muy diferente e igual después lo extraño y vuelvo, pero quiero enfocar mi vida en otras cosas y tener una vida más tranquila, alejado de tantas cámaras”, sostuvo el mexicano.

Pérez es en la actualidad uno de los competidores más constantes y que se muestran como serios candidatos a peleal el Mundial. Checo llegó a Red Bull para la temporada 2021 en lo que fue un año de adaptación, pero sin dejar de lado la cosecha de resultados y el esencial clave como “piloto escudero” en la consecución del título mundial del neerlandés Max Verstappen.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 7, 2022 Red Bull's Sergio Perez before practice REUTERS/Loren Elliott

No obstante, en palabras del nacido en Jalisco, la meta en el presente es poder ser campeón. Nunca antes, el mexicano ha tenido la oportunidad de competir en un equipo top dentro de la categoría. Posibilidad que se mantiene como real al estar ubicado en la segunda posición de la competencia con casi una decena de carreras disputadas, apenas por detrás de su coequipero.

Finalmente, durante la charla con el Macho, el piloto reflexinó sobre el paso del tiempo, el rol del deporte en su vida y el nacimiento de sus hijos como factores en la percepción de la vida: “Su llegada me cambió mucho. Me di cuenta que el tiempo pasa rápido. Sentía que tener 20 o 30 era un número por hacer lo mismo, me preparo igual y todo sigue, pero cuando tuve mi primer hijo y pasaba dos o tres semanas veía que el tiempo sí pasaba y fue importante. Para perderme años importantes tiene que valer la pena”, aseveró.

