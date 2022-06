México es goleado por Francia en semifinales del torneo Maurice Revello; jugará ante Colombia por tercer puesto

México cayó ante Francia en las semifinales del torneo Maurice Revello 2022. Foto: @TournoiMRevello

La Selección Mexicana de Fútbol que participa en el festival deportivo Maurice Revello cayó estrepitosamente en las semifinales del torneo ante el anfitrión por cuatro goles a uno. El conjunto de Francia superó en todo momento al Tri que se vio en desventaja apenas a los trece minutos de juego, y para la media hora, el marcador ya contaba con tres tantos de los europeos.

Luego de superar la fase de grupos gracias a una serie de resultados por parte de partidos de terceros, México su ubicó en la antesala del campeonato como el mejor segundo lugar (logró seis puntos consecuencia de haber ganado dos duelos y perdido uno). Con la derrota, los mexicanos se enfrentarán a Colombia por el tercer puesto, mientras que Francia definirá al campeón en contra de Venezuela.

Los galos consiguieron adelantarse de manera temprana luego de un mal rechace el guardameta mexicano. Tras una jugada personal, Nathanaël Mbuku disparó contra el arco tricolor y Héctor Holguín atajó, pero el rebote quedó a merced de Sékou Mara, quien remató en plenitud para marcar el primer gol. Seis minutos más tarde Lucien Agoumé hizo el segundo y 11 después Mara consiguió el doblete.

Para la parte complementaria, México hizo cambios en la estrategia y pronto le dio resultados. A los tres minutos del segundo tiempo, Efraín Álvarez descontó en favor del Tri. Aunque de poco sirvió ya que no hubo más anotaciones del equipo. Finalmente, durante la parte final del encuentro, Adil Aouchiche puso cifras definitivas con su anotación.

“Hubo un lapso del primer tiempo en el que Francia nos hizo mucho daño. Es un gran equipo, en ese momento no pudimos ajustar y fue suficiente (para perder). En el segundo tiempo los muchachos lograron adaptarse. Me quedó con el esfuerzo y con la adaptación que tuvimos en la segunda parte, desgraciadamente no cayeron los goles en el momento necesario”, lamentó Raúl Chabrand, técnico mexicano.

La plantilla ante Colombia

El juego por el tercer puesto tendrá lugar el domingo 12 de junio en punto de las 07:30 horas, tiempo de centro de México.

Porteros: Eduardo García Mendoza (Chivas), Héctor Holguín Pérez (Santos)

Defensores: José Castillo (Pachuca), Rodrigo Parra (Xolos), Uziel García (Atlético de San Luis), Daniel Aceves (Pachuca), Jesús Rivas (Pumas), Ramón Juárez (Atlético de San Luis), Jorge Rodríguez (Toluca), Víctor Guzmán (Xolos).

Mediocampistas: Santiago Naveda (América), Jonathan Herrera (Atlas), Eugenio Pizzuto (Sporting Braga), Efraín Álvarez (LA Galaxy), Andrés Montaño (Mazatlán), Ángel Zapata (Monterrey), Diego Medina (Santos), Benjamín Galdames (Unión Española).

Delanteros: Santiago Muñoz (Newcastle), Jorge Ruvalcaba (Pumas), Ángel Robles (Puebla), Teun Wilke (SPAL B).

Para el recuerdo

México, campeón del torneo Esperanzas de Toulon en 2012. Foto: @Sub23Mexico

México ya conoce los que es ganar el campeonato. Todavía bajo el nombre de Esperanzas de Toulon, el Tri participó en el torneo como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En aquella edición, el formato contó con ocho selecciones repartidas en dos grupos de cuatro cada uno. El conjunto mexicano compartió sector con Francia, Marruecos y Bielorrusia, en donde logró seis puntos tras dos victorias y una derrota (ante los locales).

En las semifinales, el equipo se enfrentó a los Países Bajos y los derrotaron por cuatro anotaciones a dos. En la final, Turquía fue el oponente al que México doblegó tres por cero para proclamarse campeón del torneo por primera vez en la historia. Aquel equipo estaba integrado por nombres como los de Hiram Mier, Diego Reyes, Héctor Herrera, Javier Aquino, Javier Cortés, Marco Fabián y Raúl Jiménez.

