Duras críticas de un ex entrenador de México contra el Tata Martino: “No funciona nada”

Gerardo "Tata" Martino intentará hacer historia con México en Qatar (EFE)

La selección de México padece un presente irregular. En sus últimos amistosos sufrió una goleada 3-0 contra Uruguay, empató sin goles con Ecuador y le ganó apenas 2-1 a Nigeria, lo cual despertó las críticas contra el técnico Gerardo Martino, quien trabaja de cara al Mundial de Qatar que comienza el 21 de noviembre.

Uno de los que habló en contra del trabajo del argentino fue Miguel El Piojo Herrera, quien ya estuvo al frente del Tri en el Mundial de Brasil 2014. “Yo, como entrenador, me parece que la selección no está funcionando. Para lo que yo vi en los inicios y lo que hizo el Tata cuando llegó, hizo un año extraordinario, empezó todo muy bien”, opinó en Marca Claro MVS.

“Hoy en día me parece que no está funcionando nada de lo que pone en la cancha, el otro día cambió a línea de cinco y Uruguay nos pasó por encima, ayer regresa a su formación madre, que es la que mejor domina el equipo, y tampoco se vio tan avasallador”, sostuvo Herrera, quien actualmente está al frente de Tigres y parece disconforme con lo que ve en el combinado de su país.

El técnico mexicano aclaró que no es solo una cuestión de números, sino que sus críticas apuntan al juego del equipo, que fue decayendo con el correr de los partidos: “Durante el proceso no le hemos visto más que resultados, decir ganó uno a cero dando lástima pero ganó, fue ganando, está bien, se dieron los resultados, pero acá la verdad es que el equipo mexicano al principio jugaba bien, se veía bien, sólido y hoy no vemos nada de eso”.

Miguel Herrera dirigió a México en el Mundial de Brasil 2014 (Reuters)

Lo cierto es que el Tata Martino asumió al frente del combinado de México después del Mundial de Rusia 2018. Luego de ganar la Copa de Oro, el rendimiento de sus dirigidos fue empeorando y en los últimos partidos de las Eliminatorias sufrió ante rivales menores como Costa Rica, con el que igualó sin goles, y Jamaica, al que le ganó 2 a 1 sobre la hora luego de que a su rival le expulsaran a un futbolista.

México, que comparte Grupo C en Qatar 2022 con la Argentina, Arabia Saudita y Polonia, aspira a llegar hasta los cuartos de final del Mundial, algo que nunca ha conseguido en su historia. Antes, tendrá compromisos por la Liga de las Naciones de la Concacaf contra Surinam y Jamaica, además de los dos amistosos programados para finales de agosto y principios de septiembre contra Paraguay y otro rival a conocer.

