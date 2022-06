Lionel Scaloni comparó a Messi con Rafael Nadal: “El día que no juegue más, lo vamos a extrañar”

Lionel sacó conclusiones después de la goleada frente a Estonia (Foto: @Argentina)

La espera hacia el Mundial de Qatar 2022 entró en su fase final y Argentina aparece en las portadas de los diarios de todo el planeta como uno de los equipos que mejor llega al máximo certamen del fútbol. Tras la contundente victoria por 5-0 sobre Estonia con la totalidad de los goles anotados por Lionel Messi, las esperanzas están por los aires en el combinado campeón de la Copa América y Finalissima. Como siempre, el entrenador Lionel Scaloni puso paños fríos a las ilusiones y analizó el amistoso.

La actuación de la Pulga se llevó todas las miradas y el director técnico intentó ponerle palabras a una nueva prestación fenomenal del futbolista del París Saint Germain. “Es que ya no sé qué más decir. Es muy difícil. Es como hablar de Rafa Nadal, hay que dejar que hablen los periodistas... No te quedan palabras para describirlo por todo lo que genera. Es algo único, es un placer tenerlo en este grupo, es un placer entrenarlo y es un placer su comportamiento. Cómo se brinda por esta camiseta. No creo que sea sólo patrimonio de Argentina, es de todo el mundo. El día que no juegue más, lo vamos a extrañar. Ojalá que todos los disfruten”, declaró en conferencia de prensa.

Además, explicó que no se fue conforme al entretiempo con el funcionamiento colectivo más allá del 2-0 a favor: “La verdad es que el primer tiempo no estábamos demasiado bien. Ellos estaban metidos atrás, no encontrábamos los espacios. El segundo tiempo mejoramos, hicimos algunos cambios posicionales y el partido de abrió. Fue diferente. Era la línea que creíamos, tienen una forma de jugar marcada con 5-3 o 5-4 y es difícil encontrar espacios. Con paciencia se encontró y el partido fue bastante completo”.

El entrenador de Argentina se mostró muy conforme con la actuación de su equipo contra Estonia (Foto: @Argentina)

El principal objetivo del encuentro fue darles rodaje y minutos a los que salen de la formación titular que ya surge de memoria. “Un poco esa fue la idea, la de poder ver con la camiseta de la Selección a jugadores que juegan igual de bien. Estoy contento con la aportación de todos. Acá lo importante es el rendimiento y cómo se afronta cada partido. Teóricamente era un partido de los denominados ‘no complicados’ y lo afrontamos de la misma manera de siempre”, argumentó Scaloni, satisfecho.

Y agregó sobre la espera que resta para la Copa del Mundo: “Ahora empezará la cuenta regresiva para todas las selecciones. Estamos bien, pero al igual que otras selecciones. No hay más favorita ni menos favorita. Nosotros confiamos en nuestras posibilidades, pero creemos que hoy el fútbol está muy difícil y creerse que está todo hecho o que somos imbatibles, sería un error. Más en un Mundial, donde un partido malo te deja casi afuera. Lo importante es afrontar los partidos de la mejor manera. El fútbol tiene cosas ingratas a veces”.

Uno de los periodistas locales de la ciudad de Osasuna le consultó a Lionel si seguía de cerca a Ezequiel Ávila, delantero de presente en dicho club, y el entrenador respondió de manera contundente. “Seguimos a todos. Eso que lo tengas claro. A cualquiera que puede jugar con la camiseta de Argentina, lo seguimos. No cerramos puertas a nadie, eso es evidente. Después la decisión va en base a los puestos que necesitamos, pero seguimos a todos”, contestó.

Para cerrar, recordó una anécdota en el estadio El Sadar de cuando era jugador: “Siempre es un placer llegar España a jugar, donde la pasamos yo particularmente tan bien y el estadio este es histórico. Hasta hice un gol, capaz de esa no te acuerdas. Hice el gol más rápido, o el segundo, a los 17 segundos. Ha sido hermoso, es un placer jugar acá. Nos trataron de maravilla y la gente disfrutó del partido”.

SEGUIR LEYENDO: