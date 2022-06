Karim Benzema respondió a las palabras de Lionel Messi en medio de la disputa por el Balón de Oro

Aunque la selección de Francia no pudo conseguir un triunfo en la UEFA Nations League y perdió ante Dinamarca en París, Karim Benzema volvió a demostrar por qué es considerado actualmente en el mejor futbolista del mundo. El atacante del Real Madrid fue autor de un fantástico gol que puso en ventaja a su equipo y llegó a los 50 tantos en esta temporada. Otra actuación que lo deja como gran favorito a ganar el Balón de Oro.

Uno de los que ha postulado a Benzema para ganar el premio fue Lionel Messi. “Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”, dijo La Pulga en una entrevista con TyC Sports.

Ante estas palabras, el goleador francés se mostró muy agradecido. “Las palabras de Messi me dan mucha motivación para seguir haciendo cosas. Me puso muy contento”, comentó ante los micrófonos de ESPN tras la derrota de Les Bleus.

Karim Benzema fue la gran figura de Francia en la derrota ante Dinamarca (Foto: REUTERS)

La campaña de Karim Benzema fue espectacular. En 46 partidos que jugó con la camiseta del Real Madrid, marcó 44 goles. Su alto nivel le permitió al elenco dirigido por Carlo Ancelotti consagrarse campeón de La Liga y también de la UEFA Champions League. Además hizo seis goles con la camiseta de Francia, por lo que alcanzó el medio centenar de anotaciones.

Tras perderse el última edición de la Copa Mundial de la FIFA por sus problemas judiciales, Benzema ha vuelto a ser tenido en consideración por Didier Deschamps y será un gran refuerzo para el campeón del mundo en Qatar. Su aporte para revalidar el título obtenido cuatro años atrás en Rusia será fundamental para el combinado nacional galo.

Benzema fue condenado a un año de prisión condicional por un delito de tentativa de chantaje hacia su ex compañero de selección Mathieu Valbuena, que inició un procedimiento judicial en 2016. También ha tenido que pagar una multa de aproximadamente USD 80.000. No obstante, sus problemas extradeportivos no han afectado su rendimiento y su regreso al plantel de Les Bleus lo coloca como una de las grandes figuras para la próxima Copa del Mundo y favorito a quedarse con el Balón de Oro.

