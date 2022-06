Checo Pérez se disculpó por el video que lo muestra ebrio en un yate: “Fue una mala fiesta que no supe controlar”

Checo Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco 2022 y renovó su contrato con Red Bull (Foto: REUTERS)

Un video del piloto mexicano Sergio Checo Pérez generó un gran revuelo en el mundo de la Fórmula 1. Las imágenes muestran al hombre de Red Bull en medio de una gran celebración en un lujoso yate, visiblemente ebrio, con dificultades para bajar una escalera. La filmación corrió como pólvora en las redes sociales y hasta fue motivo de burla, por lo que Checo ha decido lanzar un breve comunicado para dar su versión de los hechos.

“He visto los videos que han estado circulando sobre mi y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”, escribió el deportista azteca en una storie de su Instagram.

Estas polémicas imágenes se hicieron virales en las redes en vísperas del gran triunfo que Checo Pérez consiguió en el Gran Premio de Mónaco. Fue un triunfo histórico. El piloto mexicano de 32 años se impuso gracias a una buena estrategia del equipo austríaco y se convirtió apenas en el quinto latinoamericano en ganar una carrera de Fórmula 1 en el Principado.

Y no solamente estaba festejando su gran desempeño en Mónaco. A 48 horas de lograr su primera victoria en la temporada 2022, la tercera desde que compite en la Máxima, el equipo Red Bull anunció la renovación del contrato del piloto oriundo de Guadalajara para las próximas dos temporadas, hasta 2024.

Después de estas alegrías, en las redes sociales apareció esa filmación donde el piloto mexicano tiene problemas para salir de la parte superior de una embarcación y es auxiliado por tres personas. En una de las manos, Checo Pérez carga un objeto que aparenta ser un zapato, mientras intenta descender por la escalinata del medio de transporte.

El piloto mexicano acudió a celebrar su primer triunfo de la temporada y el tercero en su trayectoria tras superar uno de los circuitos más icónicos de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

Otro grupo de personas espera a bordo de una embarcación más pequeña en el Mar Mediterráneo y comentan entre risas el estado de ebriedad piloto de Red Bull. El material desató todo tipo de comentarios y memes en contra de un Checo Pérez que celebró un nuevo hito en la Fórmula 1: se transformó en el quinto piloto latino en ganar en Mónaco tras brasileño Ayrton Senna (6 veces), los argentinos Juan Manuel Fangio (2) y Carlos Alberto Reutemann (1), y el colombiano Juan Pablo Montoya (1).

“La gente cercana a mi conoce mis valores y el tipo de persona que soy. Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto. No hablaremos más de este tema, que solo hace olvidarnos el gran momento que estamos viviendo como familia. Gracias”, cerró el piloto azteca en su escrito.

