La ovación de los fans, la jugada que le sacó un aplauso a su rival y el mejor tiro del partido: tres perlitas del regreso de Gabriela Sabatini a Roland Garros

En una jornada especial para Roland Garros por el esperado duelo entre Rafael Nadal y Novak Djokovic por los cuartos de final masculinos, una de las escenas más emocionantes se vivió en el primer turno cuando Gabriela Sabatini saltó al Court Suzanne-Lenglen para hacer su debut en el torneo femenino de leyendas junto con Gisela Dulko.

La número 3 del mundo en 1989 decidió volver a protagonizar un partido a los 52 años y con un nivel brillante que les permitió a la dupla argentina llevarse al victoria con un doble 6-3 ante las norteamericanas Lindsay Davenport y Mary Joe Fernandez.

El duelo, que duró 54 minutos, tuvo dos momentos que mostraron a una Gaby intacta. Primero con el duelo 2-2 en el set inicial: Sabatini estuvo atenta en un peloteo de fondo entre Dulko y Davenport, se cruzó y ganó el punto despertando el reconocimiento de la norteamericana.

Sin embargo, toda su calidad quedó expuesta en un intercambio cruzado con Lindsay, quien llegó a ser 1 del mundo en 1998 y hoy, a los 45 años, lleva más de diez años alejada de los circuitos. La tres veces ganadora de Grand Slam sostuvo el peloteo con Sabatini y hasta la puso en aprietos por un momento, pero la argentina sacó un golpe magnífico con un ángulo imposible para Davenport y también para Fernandez, que estaba al acecho en la red.

“Fueron varios momentos lindos, algunos dropcitos. Hicimos cosas lindas, creo que salió un buen partido”, mencionó Dulko tras el juego sobre las escenas más destacadas. “La idea era un poco tratar de aflojarnos”, reconoció Sabatini que, a pesar de ser la tenista de más edad en el juego (Dulko tiene 37 años y Fernandez 50), brilló sin que el documento sea un condicionante.

Con una sonrisa tímida desde el polvo de ladrillo de Roland Garros, Gaby también pudo disfrutar del apoyo de los fans albicelestes que estuvieron en el estadio y decidieron interrumpir la entrevista televisiva para gritar un “Argentina, Argentina”. “Es increíble, es lo que más nos llena, tener toda la gente atrás apoyándonos y compartir esto junto con ellos”, reconoció. “Se siente todo el cariño de la gente, de nuestro equipo, de nuestra familia en casa y los amigos”, acompañó Dulko.

Ya con el triunfo en el bolsillo, ahora los pasos de la dupla argentina serán definidos por la orden de juego que planifica la organización. Dulko-Sabatini están en el Grupo A junto con una dupla completamente francesa compuesta por Tatiana Golovin y Nathalie Tauziat y otra con la local Mary Pierce y la croata Iva Majoli, más allá de que también integran la zona las norteamericanas Davenport y Fernandez. “Vinieron para ganar...”, les advirtió el periodista de ESPN en la entrevista post partido, pero Gaby fue mesurada y planteó un “paso a paso”.

Por el otro lado del cuadro está el grupo B con otras cuatro duplas: Chanda Rubin (USA)-Sandrine Testud (FRA); Daniela Hantuchova (SVK)-Martina Navratilova (USA); Flavia Pennetta (ITA)-Francesca Schiavone (ITA); y Magdalena Maleeva (BUL)-Rennae Stubbs (AUS).

Fue un momento especial para los amantes del tenis que pudieron ver nuevamente a Sabatini en cancha a 25 años y 7 meses de aquella última vez de manera oficial en el WTA de Zurich ante la estadounidense Jennifer Capriati. Ganadora de 39 trofeos (entre singles y dobles) y medalla plateada en Juegos Olímpicos, Gaby reapareció en este torneo de leyendas para sacarse un sabor amargo en el tradicional certamen sobre polvo de ladrillo que la tuvo como semifinalista en cinco ocasiones a nivel singles y otras tres veces derrotada en la final del certamen de dobles en compañía de Steffi Graf.

Su última vez en Roland Garros había sido hace casi 27 años cuando cayó en los cuartos de final de la edición 1995 ante la alemana Steffi Graff. “Primera vez que juego el torneo de leyendas. Empezamos a jugar con Gise, a entrenar, a hacer pádel y nos vieron los organizadores. Nos habrán visto bastante bien y ahí nos invitaron para jugar. A mí me dio un poco de cosa al principio, nervios. Volver al ambiente. Siento que esto pertenece al pasado. Volver a estar mezclada con los tenistas, me da cosa ir al vestuario”, había explicado antes del choque debut.

“Necesitaba apartarme del tenis. No jugué por varios años y después de unos años volví a ir a los torneos. Me costó mucho seguir relacionada con el tenis, tal más el entorno del tenis, todo lo que tenía que ver con eso. Siempre me gustó hacer deporte y cuando dejé de jugar me dediqué a correr tres o cinco horas. Un día en Buenos Aires hice 50 kilómetros de una. Después hice unas etapas en el Tour de Francia. Me incliné para esas cosas y hoy las disfruto. Son mi cable a tierra”, había dicho Gaby en el día previo a su debut.

