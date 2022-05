México vs Nigeria: así fue el segundo gol de Santiago Giménez con el Tricolor

El delantero de La Máquina anotó su segundo tanto en la historia con la camiseta tricolor.

México arrancó el proceso de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022 con una presentación ante el combinado de Nigeria. En una convocatoria donde Gerardo Martino aprovechó para llamar a jugadores que regularmente no cuentan con el protagonismo en el plantel, Santiago Giménez levantó la mano para hacerse de un lugar en la lista definitiva de jugadores rumbo a la Copa del Mundo con un gol en los primeros minutos.

Como era esperado, la Selección Mexicana se presentó como amplio favorito en contra del combinado que no consiguió su pase al máximo torneo de futbol en el mundo. La intensidad se postró del lado tricolor, pues con algunas jugadas pusieron en peligro el arco defendido por Francis Uzoho. No obstante, no fue sino hasta el minuto 12 cuando el cuadro tricolor inauguró el marcador.

Con los once jugadores nigerianos defendiendo su medio terreno, el defensor central de los Rayados de Monterrey, César Montes, envió un centro al costado del área donde se encontraba Jesús Gallardo. El lateral no tuvo tiempo de controlar ante la inminente presencia de la zaga rival, por lo que decidió reenviar el balón al corazón del área con un sólido cabezazo.

Santiago Giménez anotó el primer gol de la preparación tricolor rumbo a Qatar 2022 (Foto: Tim Heitman/USA TODAY Sports)

Tratando de adivinar la trayectoria del balón, Uzoho se lanzó sobre su costado izquierdo para desviar o impedir un remate. Consiguió su objetivo en un primer instante, pues Santiago Giménez remató con la parte interna del pie derecho pero estrelló su disparo en el torso del guardameta. Instantes después la esférica rebotó en el cuerpo del delantero celeste y no tuvo que hacer ningún movimiento más para marcar la primera anotación del encuentro.

