“Estaríamos mintiendo”: presidente de Juárez negó luchar por el campeonato con Hernán Cristante

Hernán Cristante se convirtió en nuevo entrenador de FC Juárez (Foto: Twitter/@fcjuarezoficial)

Hernán Cristante, exentrenador de los Gallos Blancos de Querétaro, fue confirmado como el nuevo encargado del banquillo en el Futbol Club Juárez. Aunque su llegada ha generado expectativa por los buenos momentos que ha tenido en la Liga MX, el presidente del equipo fronterizo, Miguel Ángel Garza, negó que su presencia garantice la lucha inmediata por el campeonato y reveló el motivo por el cual fue contratado.

“Estamos convencidos, como directivos, de esa mentalidad para llevar al equipo. Llegar y estabilizar un proyecto para después ser protagonista. No podemos nosotros vender que el equipo va a ser campeón en seis u ocho meses. Estaríamos mintiendo y no seríamos honestos con nosotros mismos (...) No creemos que vaya a traer una varita mágica para solucionar”, declaró en conferencia de prensa.

Información en desarrollo*