Las perlitas de Maradona en los Partidos por la Paz: sus mejores jugadas, su cruce con Verón y la polémica con Icardi

El Vaticano organizó un partido plagado de leyendas y figuras del fútbol mundial

Este jueves, durante un acto que encabezó el Papa Francisco, el Movimiento Educativo Internacional Scholas Occurrentes anunció la celebración de un nuevo Partido por la Paz a realizarse en el estadio Olímpico de Roma el 10/10 en homenaje a Diego Maradona. Cabe recordar que el astro argentino participó de las únicas dos ediciones, 2014 y 2016.

Lionel Messi, Ginaluigi Buffon, Ivan Rakitic, José Mourinho, Ángel Di María, Pepe Reina, Luis Suárez, son algunas de las grandes figuras que se comprometieron a participar del evento interreligioso para apoyar el llamado a la paz, la unidad y al encuentro. Algunos, ya lo habían hecho en otras ocasiones, cuando la Fundación Pupi colaboró con la organización.

Pese a la gran cantidad de estrellas que han colaborado con la causa, siempre los flashes apuntaron a Diego Armando Maradona, figura de aquellos duelos de los que también participaron Ronaldinho, Carlos Valderrama, Andrea Pirlo, Roberto Baggio, Javier Mascherano, Javier Zanetti, Diego Simeone, Andriy Shevchenko e Iván Zamorano, entre otros cracks.

Varias figuras se reunieron en el Olímpico de Roma para disputar el amistoso

En 2014, Diego jugó los 90 minutos, siempre con una sonrisa, y dio varias asistencias, aunque su físico ya le impedía correr demasiado. Aquel primer encuentro estuvo marcado por la polémica ya que el campeón del Mundo en México 1986 había pedido explícitamente que bajarán del partido a su compatriota Mauro Icardi, pero finalmente el delantero que por entonces brillaba en Inter de Milán jugó y anotó tres goles para el triunfo 6-3 del equipo de la Fundación PUPI sobre Scholas.

Dos años más tarde, en el Olímpico de Roma se volvió a celebrar el encuentro y esta vez se sumaron figuras como Ronaldinho, Rafael Márquez, Cuauhtemoc Blanco, Hernán Crespo y Francesco Totti, entre otras. Pero fue nuevamente Maradona el centro de la noticia. Primero, porque en su equipo estuvo nada menos que su hijo, Diego Jr., con quien se mostró abrazado por primera vez en un evento de tal magnitud.

Luego, antes del descanso, el Diez acaparó la portada de todos los sitios por su cruce con Juan Sebastián Verón, con quien había sido compañero en Boca Juniors y a quien había dirigido en la selección argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010. El episodio ocurrió luego de que Diego se cayera al suelo después de que la Brujita le metiera el pie para recuperar la pelota. Maradona se paró e intentó saludarlo con una sonrisa en su rostro, pero el por entonces presidente de Estudiantes de La Plata lo evitó.

Diego y la Bruja se cruzaron en el Olímpico de Roma en 2016

Maradona salió disparado a buscarlo. Con el índice en alto y desencajado, increpó a Verón, que siguió caminando como si nada sucediera. Ya cerca del túnel para entrar a los vestuarios, debieron frenar al ex campeón del Mundo en 1986 que a los gritos advirtió: “Yo no te boludeo, te lo digo en la cara boludo”. La Bruja no salió a jugar el complemento.

El año pasado el ex jugador del Manchester United habló en el programa F90 de ESPN sobre su relación con quien había sido su entrenador: “Me hubiera gustado,me hubiera encantado tener una charla. La quise tener, pero fue difícil. En el medio hubo una recomendación de ‘mirá que ya no es él’. Y no se pudo”.

De esta manera, el 10 de octubre se celebrará la tercera edición de este encuentro en el Olímpico de Roma y Dalma y Giannina Maradona también participaron de la convocatoria para cumplir el sueño de su padre: “Que nos juntemos todos el 10 del 10 por la paz. Por eso junto al Papa y a Scholas, te invitamos a cumplir el sueño de nuestro papá. No solo te invitamos nosotras. Muchas estrellas darán su apoyo”.

