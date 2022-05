Los mejores memes que dejó el Perro Bermúdez y una foto que pidió editar

(Foto: Twitter/@aizaguirrev)

Enrique Bermúdez de la Serna es uno de los cronistas de televisión en México que mayor empatía ha generado con la afición. Su amistosa personalidad también prevalece en las redes sociales. Y es que en su cuenta verificada de Twitter publicó una fotografía donde se le observa disfrutando de unas vacaciones, aunque originó una ola de memes luego de pedir ayuda a los usuarios para quitar un elemento que contrastó con la armonía de la imagen.

El "Perro" Bermúdez pidió ayuda para editar una imagen (Foto: Twitter/@enriquebermudez)

(Foto: Twitter/@m_a_r_s_c_o)

(Foto: Twitter/@nenoreyna)

“Mis brothers y sisters, ¿alguien me puede ayudar quitando los pies de la foto?”, publicó junto a una fotografía suya al interior de una alberca en la que figuran un par de pies en el ángulo inferior derecho. Minutos después de haber realizado la solicitud a sus seguidores, los comentarios comenzaron a llenarse de memes y ediciones que dotaron de gracia a la foto del Perro Bermúdez.

(Foto: Twitter/@51Jarod)

(Foto: Twitter/@BigDaddyTxMx)

(Foto: Twitter/@mauibarra12)

Fueron pocos los perfiles que acataron la instrucción de forma ortodoxa y quitaron los pies de la imagen. Sin embargo, la gran mayoría aprovechó para manipularla y evocar diferentes situaciones chuscas relacionadas con el comentarista, ya fuera cambiando los objetos de lugar o sobreponiendo imágenes. Algunos de los voluntarios no solamente dejaron “los pies” en la imagen, sino que los agrandaron o borraron al Perro.

(Foto: Twitter/@condeluv)

(Foto: Twitter/@ImArthurcrack)

Entre quienes utilizaron otras imágenes para ocultar los objetos, algunos evocaron a la rivalidad que ha permanecido entre el equipo de comentaristas de TUDN y el de Azteca Deportes. Una de las imágenes con más interacciones fue donde sobrepusieron una imagen de Zague, Luis García, Christian Martiinoli y Jorge Campos en la base de la imagen.

(Foto: Twitter/@diegoramos01)

Otro de los usuarios solamente puso una imagen de Martinoli exhibiendo una camiseta del Paris Saint Germain, aunque con el símbolo de la televisora del Ajusco sobrepuesto. En tanto, en otro de los cuadros lució el rostro de David Faitelson durante sus primeros años de la televisión, así como una imagen del Perro Bermudez abrazando a José Ramón Fernández.

(Foto: Twitter/@rayos92)

(Foto: Twitter/@skooalo)

Una de las temáticas que destacó fue el parecido que Bermúdez de la Serna mantiene con Thanos de la saga The Avengers. Uno de los usuarios sobrepuso el casco del personaje en el rostro del comentarista y difuminó “los pies” como si estuvieran desapareciendo, aludiendo al poder del villano. En otra imagen se observa el guantelete de Thanos en el lugar del objeto no deseado.

(Foto: Twitter/@mrazulcrema1)

(Foto: Twitter/@Rigelme_7)

Algunos más recordaron diversas imágenes que se han vuelto virales o protagonizan otros memes para ocultar “los pies” de la imagen. Por ejemplo, la imagen de la mujer cubriendo una parte de la foto con un suéter gris, así como una más del compayito. Personajes como Don Ramón e imágenes diversas como perros de la raza bulldog y pug también fueron utilizadas para cumplir con el objetivo.

(Foto: Twitter/@marko_luna33)

(Foto: Twitter/@Gabo_Ramirez2)

(Foto: Twitter/@LMondragon83)

El retiro del Perro Bermudez

Luego de haber consolidado su trayectoria frente al micrófono por más de 44 años, el 24 de marzo de 2022, momentos antes del partido de vuelta entre México y Estados Unidos en el Octagonal Final de la Concacaf, Enrique Bermudez de la Serna confirmó su retiro de la crónica deportiva. En el espacio anunció su gira de despedida, así como que en el Mundial de Qatar 2022 será su última intervención.

(Foto: Twitter/@Docparlay1)

“Será la última Copa del Mundo que relataré y quiero agradecer, antes que nada, al Señor Jesucristo, a mi familia, Leticia, Vhadir, Jordana; muchas veces no me vieron, no estuve con ellos, no tuve esa satisfacción. A mis compañeros, a las empresas Televisa Univisión y a ustedes, al público. Sin el público no hubiera hecho absolutamente nada. A los que me han apoyado y también a mis detractores porque sus críticas han sido mis aciertos. Gracias a todos”, mencionó el Perro.

SEGUIR LEYENDO: