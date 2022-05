“La peor jugada de mi vida”: Paleta Esqueda criticó a Tigres por irregularidades en su contrato

Enrique Esqueda arremetió contra los Tigres de la UANL por haberlo separado del equipo en 2015 (Foto: Twitter:/@raulbrindis)

Enrique Esqueda es recordado en el futbol mexicano como uno de los delanteros que prometió un gran desempeño en su juventud, pero cuyo papel no logró ser tan determinante. Sus destellos de talento lo llevaron a militar en seis equipos del futbol mexicano, aunque la más amarga experiencia, de acuerdo con sus palabras, la vivió con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que en 2014 eran dirigidos por Ricardo Ferretti.

“Tuve un trago muy amargo en mi vida y en mi carrera después de estar trabajando tantos años para conseguir tu mejor contrato, tu mejor equipo, tener una tranquilidad en casa en todo sentido. Cuando me firmó Tigres, me rogó Tigres que fuera por tres años. Me fue muy bien en todos sentidos y al año me dicen ‘ya no tienes contrato’ y me dejan volando”, contó en una entrevista para TUDN.

Después de haber debutado y defendido la camiseta del Club América durante cinco temporadas y media, el Paleta Esqueda saltó a las filas de los Tuzos del Pachuca y los rojinegros del Atlas. Si bien la estadística goleadora que lo caracterizó en sus primeros años en Coapa no fue la misma con las dos instituciones, se le presentó la oportunidad de jugar con los Tigres, equipo que entonces brillaba bajo la dirección del Tuca Ferretti.

Enrique Esqueda debutó y jugó durante cinco temporadas y media con las Águilas del América (Foto: Instagram: paleta_esqueda9)

Sus apariciones con los de San Nicolás de los Garza fueron determinantes casi desde el arranque. Aunque formaba parte del segundo cuadro de Ferretti, aprovechó los minutos que tuvo en la cancha. Como ejemplo, fue autor de un hat-trick en la fase de grupos de la Copa LIbertadores de 2015, cuando visitaron al equipo peruano Juan Aurich. Dicha actuación la repitió en la edición 104 del Clásico Regio.

A pesar de los destellos que llegó a demostrar, la llegada de André-Pierre Gignac nubló su presencia y la directiva decidió anular el contrato que, de acuerdo con el futbolista, debía haber finalizado en la temporada 2018. La reacción de Esqueda fue de sorpresa, pues no esperó haber sufrido el revés por parte de la institución.

En diversas ocasiones, años después de haber defendido la camiseta de los Tigres de la UANL, el Paleta ha declarado tener la sospecha de que el equipo neoleonés lo veto del futbol mexicano aunque no reveló el motivo. Y es que después de salir de la institución experimentó dificultad para encontrar un nuevo club para el cual pudiera jugar. Otro de los factores que lo aquejaron fueron las lesiones, aunque no importó para que Carlos Reinoso le brindara una oportunidad con los Tiburones de Veracruz.

El Paleta Esqueda jugó para los rojinegros del Atlas antes de vestir la playera de los Tigres (Foto: Fernando Carranza/cuartoscuro.com)

El exdelantero chileno llegó a comparar a Esqueda con la figura de Javier Hernández, que entonces brillaba en Europa. Sin embargo, su paso por el puerto jarocho tampoco fue el esperado y jugó una temporada para los Jaguares de Chiapas antes de emigrar al futbol de Polonia con el Arka Gdynia en 2017. Su último equipo fue el East Bengal de la India, del cual fue desvinculado en 2019.

Respecto a su paso por los Tigres, Esqueda recordó su participación en un programa de televisión donde desdeñó haber jugado para los Tigres.

“Después hice un tema muy extraño en la televisión internacional, en una dinámica que había que poner los equipos en el estado de la República donde jugué. Yo no puse a los Tigres ¿por qué? porque me habían hecho la peor jugada de mi vida”, recordó.

El canterano americanista no ha dado a conocer su retiro oficial de las canchas a pesar de tener 34 años de edad. Sin embargo, tras su salida de Coapa no volvió a demostrar el nivel que lo llevó a ser convocado con la Selección Mexicana que se coronó en el Mundial Sub-17 de Perú 2005.

