Una delegación de Argentina habría viajado a Inglaterra para tratar de comprar la camiseta de Maradona en la subasta millonaria

La camiseta de Maradona se está subastando en Londres y la puja culminará en las próximas horas: sólo hay una oferta oficial hasta el momento (Foto: Reuters)

A pocas horas del cierre de la subasta por la icónica camiseta que Diego Maradona habría usado durante el segundo tiempo del partido contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial México 1986 y con la que le habría anotado los recordados dos tantos, una noticia sacudió el final de la historia de la casaca que hasta ahora estuvo en manos del ex futbolista inglés Steve Hodge.

Según afirmó el medio británico The Sun, una delegación argentina habría viajado para el cierre de la subasta con la intención de quedarse con la mítica número 10 de color azul brilloso que utilizó el capitán argentina aquel 22 de junio hace 36 años. El diario indició que el grupo que viajó a Londres estaría vinculado con personal de la AFA, representantes de la familia Maradona y una firma privada de recuerdos.

“Está vendiendo algo que es de Maradona y de la AFA sin autorización. Debería estar en Argentina para que todos los argentinos puedan disfrutarlo, y no para que un millonario lo exhiba en su armario”, aseguró el medio que declaró una fuente ligada a esta delegación que intentaría impedir que la camiseta que perteneció a Maradona sea subastada. “Argentina ha pedido a la ex estrella de Inglaterra Steve Hodge que se retire de una subasta de 5 millones de libras esterlinas por la camiseta de Diego Maradona, y que se la venda a ellos en su lugar”, informó The Sun.

Hay que recordar que cuando se anunció la subasta que lleva adelante el sitio de Gran Bretaña Sotheby’s, Dalma Maradona, una de las hijas de Diego con Claudia Villafañe, apareció en sus redes sociales explicando que Hodge se había quedado con la remera que su papá utilizó durante el primer tiempo del encuentro que se disputó en el estadio Azteca, de la Ciudad de México.

Maradona está a punto de concretar el que fue elegido como el mejor gol en la historia de los Mundiales (Action Images / Juha Tamminen)

“No tenés manera de comprobar de qué es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Él (por Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió. Cualquier que conozca apenas un minuto, un segundo a mi papá sabes que esa camiseta no se la dio a nadie”, reveló Dalma.

Hasta el momento, y a pocas horas del final de la subasta, sólo se realizó una sola una oferta por 4 millones de libras esterlinas (unos 5,22 millones de dólares) para quedarse con la emblemática número 10 de nylon. Ahora, con esta aparición de una legión argentina que busca rescatar la casaca emblemática, habrá que ver cómo se desarrolla el cierre que está programado para el mediodía en Argentina.

Ante la consulta de Infobae, desde el portal de subastas prefirieron mantener en resguardo la identidad del oferente, al menos hasta la finalización de la subasta. “Hay una puja por el lote. Se puede ver la oferta en nuestra página web, que se actualizará en tiempo real cuando se realicen ofertas adicionales”, dijeron en Sotheby’s.

“La camiseta está en buenas condiciones generales consistentes con el uso intensivo, la transpiración y la actividad atlética. Ligero deshilachado en el dobladillo en la parte inferior delantera de la camisa y manchas menores en todas partes”, es la descripción del sitio sobre la prenda que tiene un valor sentimental especial para el fútbol argentino. Por quien la utilizó, porque luego esos goles recibieron el rótulo de “la Mano de Dios” y “el Gol del Siglo”, y en especial tras la muerte del astro que supo ser campeón del mundo con la Selección.

En el medio de los idas y vueltas sobre la autenticidad de la casaca, la casa de subastas se encargó de confirmar a través de un reporte que la remera que les facilitó Steve Hodge, y que previamente había estado en exhibición en el Museo del Fútbol en Manchester, es la auténtica que fue comprada por el por entonces administrativo de la delegación argentina, Rubén Moschella, y que hoy es el director del predio que la AFA tiene en Ezeiza.

El proceso de revisión que llevó adelante la casa de subastas para confirmar que la camiseta es la original que usó Maradona en el segundo tiempo del duelo ante Inglaterra

La firma contrató una marca que trabajó con “Resolution Photomatching”. Es decir, comparó los detalles de las imágenes, examinando detalles únicos en varios elementos del artículo, incluidos el parche, las rayas y la numeración. “Resolution Photomatching pudo hacer un photomatch conclusivo a la celebración tras el gol de La Mano de Dios. La resolución Photomatching determinó que Maradona cambió de camiseta durante el partido, pero que Maradona usó esta camiseta para los dos goles históricos en la segunda mitad del partido”, fue la conclusión de la investigación.

“Los hilos deshilachados e imperfecciones de costura en el parche frontal de la camiseta”, son algunos de los fundamentos para decir que la camiseta subastada es la original que usó el Diez en el complemento del clásico entre argentinos e ingleses.

SEGUIR LEYENDO: