Preocupación por la salud de Mino Raiola, uno de los agentes más poderosos del mundo del fútbol

Mino Raiola es representante de algunas de las principales figuras del mundo del fútbol (Grosby)

Carmine Mino Raiola, uno de los agentes más importantes del planeta, está en un delicado estado de salud a sus 54 años. Después que distintos medios italianos confirmaran su muerte, José Fortes Rodríguez, mano derecha del agente, informó a la cadena neerlandesa NOS que su colega está delicado de salud: “Está en una mala posición, pero no ha muerto”. La Agencia Ansa informó que el agente “la está peleando”.

El italiano es conocido mundialmente por su ruda forma de negociar y por representar a futbolistas como Erling Haaland, Paul Pogba, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba, Marco Verratti, Stefan de Vrij, Moise Kean y Zlatan Ibrahimovic.

A inicios de año fue internado en el Hospital de San Raffaele, de Milán. Si bien desde su entorno remarcaron que se trató de controles médicos programados y desmintieron rumores de una intervención de emergencia”, lo cierto es que desafortunadamente su estado luego se agravó.

Dos de sus clientes quedan con el pase en su poder en el próximo mercado de pases y varios de los clubes más poderosos del mundo pretendían contratarlos. Ellos son el delantero Halland (Real Madrid, Manchester City y Barcelona, entre otros, pujan por el noruego) y el mediocampista Pogba (Juventus, el Merengue y Paris Saint Germain lo tienen en la mira).

El nacido el 4 de noviembre de 1967 en Nocera Inferiore armó un imperio desde prácticamente la nada. Cuando aún era un bebé su familia se mudó a Haarlem, una ciudad a las afueras de Ámsterdam, Países Bajos. Allí se crió y trabajó dentro del negocio familiar: un restaurante italiano.

“Mi padre trabajaba 18 ó 20 horas al día. Con 11 ó 12 años me fui a trabajar con él para llegar a conocerlo. Él estaba en la cocina, así que… ¿qué podía hacer? Podía lavar los platos. Todavía me gusta lavar los platos. Me da una especie de paz limpiar cosas, ves el resultado inmediato de tu trabajo”, confesó hace algunos años en una entrevista a Financial Times.

De la cocina pasó al comedor, donde realizando la función de camarero perfeccionó su don para entablar relaciones. Mientras ganaba sus primeros florines neerlandeses (la moneda de curso legal dentro de los Países Bajos hasta que fue sustituida por el Euro), Mino empezó a estudiar la carrera de Derecho, al ver truncado su sueño de ser futbolista a los 18 años.

Mino Raiola es uno de los representantes más poderosos del planeta (REUTERS/Albert Gea/File Photo)

Producto de sus estudios y algunos contactos, Raiola siguió vinculado a la pelota y su primer gran trabajo fue cuando ofició como intermediario del agente Robert Jansen para concretar en 1993 el desembarco de Dennis Bergkamp del Ajax al Inter de Italia. El joven Carmine fue ideal para esta misión, ya que entendía a la perfección el italiano y el neerlandés (también puede entablar conversaciones en francés, inglés, alemán, español y portugués).

Este fichaje le abrió un sinfín de puertas y como nexo de la agencia Sports Promotion tejió un puente para llevar a las principales figuras de la Eredivisie a la Serie A, la mejor competencia por ese entonces en el Viejo Continente.

En 1996 rompió su vínculo con Jansen y comenzó su camino en solitario dentro del mundo de la representación de futbolistas. Uno de sus primeros negocios rutilantes fue el de colocar a Pavel Nedved en la Lazio, quien luego se convertiría en Balón de Oro. Comenzó a tener como cliente a Zlatan Ibrahimovic y Maxwell (figuras por ese entonces del Ajax), lo que le valió ser considerado dentro del Calcio como alguien “con buen ojo” para captar talentos. El resto es historia conocida.

Vale destacar que el representante, producto de su prolífera carrera, en 2020 ingresó la lista Forbes de los más ricos, con un total de 85 millones de dólares. Creó junto a otros agentes como Jorge Mendes y Jonathan Barnett una asociación de representantes llamada ‘The Football Forum’, la cual mostró su rechazo al nuevo reglamento de transferencias de la FIFA.

