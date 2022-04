Gianni Infantino aseguró a Emilio Azcárraga que el Azteca “es el Vaticano del futbol”

El presidente de la FIFA habló sobre la importancia de México y del Estadio Azteca para la historia del fútbol

Luego de visitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el jerarca del fútbol mundial se trasladó al sur de la Ciudad de México para visitar el Estadio Azteca, el inmueble que espera albergar no solamente partidos del Mundial de 2026, sino también la posible inauguración y mantenerse vigente en los libros de historia de la FIFA.

Gianni Infantino pisó el césped del Coloso y en medio de la evaluación, aprovechó para platicar con Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, Club América y del propio estadio, a quien le mostró toda su devoción por el inmueble dos veces mundialista en 1970 y 1986.

El dirigente explicó el amor que tiene la gente al país por su historia en el balompié, en especial por “lo que México ha dado al mundo del fútbol con los mundiales”, ya que mencionó los eventos que marcaron a miles de aficionados alrededor del mundo sobre la cancha del Azteca.

Emilio Azcárraga entrevistó a Infantino y habló sobre el Estadio Azteca: “El Vaticano del fútbol” (Fotos: Twitter/@eazcarraga)

“Por supuesto el (Mundial) de 1970 en este estadio, el partido del siglo o muchos otros partidos; Italia vs Alemania, pero también el Brasil de Pelé, que fue uno de los equipos más fuertes de la historia. (En) 1986 con Diego y ahora el tercer Mundial...” declaró Infantino para Emilio Azcárraga.

Respecto a la imponente edificación diseñada en un principio por Pedro Ramírez Vázquez, Infantino reconvirtió la frase de “la Catedral del fútbol” y la bautizó como el “Vaticano”, aprovechando su nacionalidad italiana para compararla con la Santa Sede.

“El Estadio Azteca es, de verdad, la catedral del futbol. Me gusta mucho, como italiano, poder decirle ‘el Vaticano del Fútbol mundial’. Es espectacular. Se respira, no solo fútbol, se respira leyenda, más que historia. Cuando piensas los que han jugado en este campo, si eres o no aficionado del fútbol, la emoción que se ha dado al mundo entero en este estadio es algo único”

Gianni Infantino aseguró a Emilio Azcárraga que el Azteca "es el Vaticano del futbol" (Foto: Twitter/@FMF)









*Información en desarrollo