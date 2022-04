Miguel Ángel González fue dado de alta en su rehabilitación y lanzó reto a JC Chávez

Miguel Ángel "Mago" González fue dado de alta tras su rehabilitación por alcoholismo (Foto twitter/@wbcmoro)

Tras seis meses de rehabilitación en la clínica contra adicciones “Hacienda Nueva Vida”, el excampeón mexicano de boxeo Miguel Ángel González recibió el alta. En medio de una ceremonia con miembros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y lleno de júbilo, El Mago brindó sus primeras declaraciones después de su internamiento. De igual forma, recordó la épica pelea que sostuvo con Julio César Chávez en la Plaza de Toros México y lo invitó a definir aquel empate.

“Espero que esto le sirva de experiencia a mis hijas, a los jóvenes porque el demonio del alcohol no respeta campeones, ni sexo ni, condiciones sociales, porque una vida libre de alcohol y drogas se vive mejor (...) Me he puesto de pie nuevamente, levantado de la lona, porque quiero morirme de pie como los árboles”, aseguró ante el casi medio centenar de asistentes.

Durante su estancia en la clínica, El Mago empleó el boxeo como una herramienta para que otros jóvenes que compartieron el internamiento con él superen su adicción. Aunque catalogó dicha labor como un compromiso que continuará después de su alta, expresó su deseo por volver a subirse a los encordados y protagonizar una pelea, además de acompañar a nuevas promesas en su esquina.

Miguel Ángel González empató en una pelea por título ante Julio César Chávez (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Julio Cesar Chavez)

“Si me lo permite el Gran Campeón Mexicano Julio César Chávez, que también estuvo al pendiente, me gustaría de alguna manera dejar en claro ese empate”, aseguró. Y es que la rivalidad deportiva entre ambos personajes data del 7 de marzo de 1998, cuando encarnaron una cerrada pelea en la cual nadie pudo levantar el título vacante en peso superligero del CMB, pues los jueces decretaron un empate en las tarjetas.

Y es que luego de haber permanecido lejos de los reflectores durante años, Miguel Ángel González volvió a ubicarse en la opinión de los aficionados al boxeo por una serie de videos difundidos en redes sociales en septiembre de 2021. En las imágenes se le observa deambulando en calles de la colonia Roma bajo los efectos del alcohol, en condiciones muy distantes de las que lo llevaron a colgarse un título mundial.

Julio César Chávez fue uno de los primeros ex boxeadores en reaccionar y ofrecer su apoyo al Tokyo Santa. Días después, por medio de otro video, se documentó cómo un grupo de personas a bordo de un automóvil de color blanco acudió al lugar donde se encontraba González y lo subieron por la fuerza a la unidad. La escena fue grabada por una persona que aseguró haber invitado a comer al exboxeador.

Miguel Ángel González fue campeón mundial en la categoría de peso ligero (Foto: Instagram @boxen247/Azteca Promotion)

“Ya sabe su familia. Suéltale las manos. Agárrale las manos”, pronunció uno de los hombres mientras la persona que documentó el suceso pidió explicaciones. Aunque en un principio solamente mencionaron que habían sido enviados por Julio César Chávez para ayudar a González, no brindaron más detalles. Horas después se dio a conocer su traslado a la clínica de rehabilitación.

A pesar de los videos, Fernanda González, una de sus hijas negó que su papá haya padecido necesidades económicas, pues “tiene para vivir bastante bien, pero le ganó la fiesta”. Fue así que El Mago comenzó su proceso de rehabilitación en las instalaciones ubicadas en Ecatepec, Estado de México.

Aarón Silva, director de la Hacienda Nueva Vida, reafirmó los compromisos del Mago con otros jóvenes. Además, brindó detalles sobre el proceso de recuperación que experimentó en los seis meses más recientes.

“Se sentía secuestrado al verse en su realidad, pero con el tiempo se dejó llevar. Es una persona que, a pesar de su problema, siempre fue respetuoso. Nunca dijo una mala palabra. Se enojaba pero no pasaba de ahí. Nosotros hasta aquí llegamos, ahora depende de él”, sentenció.

