Quién es Chris Steele, el mexicoamericano que figurará en el Draft 2022 de la NFL

La temporada 2022 de la National Football League (NFL) podría dar la oportunidad de debutar a un jugador de origen mexicano. Con 21 años de edad y a uno de finalizar su formación universitaria, Christian Steele ha decidido ponerse en la disposición de participar en el Draft para ser elegido por uno de los 32 equipos que conforman la liga de futbol americano y luchar por la posibilidad de realizar su debut profesional.

Mejor conocido como Chris Steele, es un jugador de futbol americano colegial que desempeña la posición de esquinero en la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés), cuya familia materna es originaria del estado de Michoacán, México. Nació el 27 de septiembre de 2000 en Los Ángeles, California y ha destacado en su disciplina desde la niñez.

Aunque probó suerte en otros deportes durante sus primeros años de vida, el ovoide tuvo el peso suficiente para convencerlo de continuar con su formación. De acuerdo con el medio TUDN, sus aptitudes destacadas lo hicieron recibir ofertas de diversas universidades que buscaban hacerse de sus servicios deportivos. Aunque Alabama, Texas, Michigan, Oklahoma, Miami y Clemson lo buscaron e, incluso, militó por un tiempo con los Florida Gators, optó por integrarse al equipo de la USC.

Con el equipo de los Troyanos de la USC fue pieza fundamental a lo largo de las tres temporadas que disputó. Aunque le resta un año de ser considerado como jugador elegible en el futbol americano universitario, en diciembre de 2021 optó por abandonar las filas de su equipo y buscar suerte con alguna de las 32 franquicias de la NFL. Así lo dio a conocer en un comunicado.

“Después de muchos pensamientos y oraciones, he decidido renunciar a mi temporada senior y declarar para el Draft 2022 de la NFL. Aunque mi tiempo vistiendo como Troyano se acabó, espero completar mi grado y mostrarme en el siguiente nivel para lo que me he estado preparando toda mi vida”, señaló en un documento difundido por medio de sus redes sociales.

En entrevista para el medio, Steele aseguró sentirse orgulloso de contar con raíces mexicanas en su historia familiar. “La cultura mexicana es posiblemente la más leal y espero tomar ese rol y haré todo lo posible para que otras personas puedan seguir mi historia”, señaló.

Sus buenas apariciones con los USC Trojans lo han catapultado como uno de los mejores prospectos que buscará atraer la atención de algún equipo de la NFL. Incluso, podría ser uno de los jugadores que integren la segunda o tercera ronda del Draft previo al arranque de la temporada 2022.

Su labor en el terreno de juego

Por medio de sus redes sociales, Steele ha mostrado las pruebas en campo a las que se ha sometido para llamar la atención de los reclutadores. Al ser esquinero forma parte del equipo defensivo. En cada jugada se ubica en la línea de golpeo, de frente al receptor, y su labor principal consiste en realizar una estrecha cobertura de su rival directo para evitar que reciba los pases de su quarterback.

De acuerdo con el portal de ESPN, Steele mide 1.85 metros y pesa 86 kilogramos. Es capaz de recorrer 40 yardas en 4.48 segundos y entre sus rasgos más destacados se encuentra su capacidad para leer las jugadas ofensivas rivales y anticiparse, así como la versatilidad para jugar en su zona de influencia o fuera de ella.

Con su participación, Steele podría sumarse a los nombres de Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez, jugadores mexicanos que ya forman parte de las plantillas de los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers, respectivamente, aunque no han podido debutar con la primera selección de sus instituciones.

