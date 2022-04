David Faitelson estalló contra Miguel Herrera por criticar a los árbitros de la Liga MX

El Piojo Herrera culpó al árbitro por la derrota de los Tigres ante el Necaxa (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Miguel Herrera se encuentra en el ojo del huracán por la añeja rivalidad que ha mantenido con los árbitros de la Liga MX. En la visita de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) a los Rayos del Necaxa, los regios cayeron desde el minuto siete en una jugada que fue duramente condenada por su entrenador. En conferencia de prensa, el Piojo estalló contra el juez central, pero sus palabras fueron reprendidas por David Faitelson.

En su cuenta de Twitter, el polémico periodista de ESPN arremetió contra el timonel y puso de manifiesto la diferencia en las condiciones laborales de los silbantes con los directores técnicos.

“Miguel Herrera dice que los entrenadores pierden su trabajo y que jamás ha visto un árbitro perder el suyo. Sí, puede ser, pero también hay que decirle al Piojo que un árbitro no verá en toda su vida el dinero que gana un entrenador en una temporada ¿O me equivoco”, se lee en la publicación de @Faitelson_ESPN.

Miguel Herrera evidenció el supuesto error del silbante en la derrota de Tigres ante Necaxa (Foto: Captura de pantalla/ESPN)

Y es que en el encuentro correspondiente a la jornada 15, los jugadores de Tigres no pudieron hacer pesar su papel de líderes en el torneo Grita México Clausura 2022. Con el Estadio Victoria abarrotado de aficionados rojiblancos, Rodrigo Aguirre aprovechó una distracción de la zaga y el juez para abrir el marcador en favor del equipo dirigido por Jaime Lozano.

Después de un disparo de Gignac que se estrelló en el poste del arco resguardado por Luis Malagón, los Rayos arrancaron con un contragolpe. Alonso Escoboza logró controlar un balón que le permitió conducir hacia la media cancha. En ese lugar se apoyó con el goleador Aguirre, quien le devolvió la pared para hacer prosperar la jugada. En ese momento aconteció la polémica jugada.

Escoboza devolvió con un servicio de cabeza al artillero quien, aparentemente, se encontró algunos centímetros adelantado. A pesar de ello, el silbante dejó correr la jugada que culminó con la anotación contra la portería de Nahuel Guzmán. Después de 18 minutos, la desconcentración de los Tigres permitió que los locales anotaran el dos a cero definitivo.

Rodrigo Aguirre fue el artífice del cuestionado gol (Foto: Twitter/@ClubNecaxa)

Minutos después del pitazo final, con un gesto de molestia, el Piojo se presentó a la conferencia de prensa con una laptop. En la pantalla evidenció la polémica jugada y estalló contra la decisión del árbitro. Aunque aceptó que sus jugadores no dieron el mejor partido, no dejó pasar la oportunidad de asegurar que esa jugada cambió el trámite del encuentro.

“Esto cambia un partido de futbol (...) Sé que mi directiva me va a regañar, pero ahí está el VAR, ahí está el instrumento, está la prueba. Es una toma de televisión, la toma está y el VAR debe estar (...) Siempre sufrimos los técnicos, son los que pierden la chamba y no he visto que a un árbitro lo corran (...) veremos si como van a llamar a mi directiva para que me llamen la atención, a ver si castigan a los que cometieron el error de este tamaño”, arremetió.

Información en desarrollo*