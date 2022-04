La confesión de Óscar de la Hoya sobre JC Chávez: “Era mi héroe”

El Golden Boy logró superar al gran campeón mexicano y lo derrotó dos veces (Foto: Gettyimages)

En la trayectoria de Óscar de la Hoya como boxeador profesional protagonizó diferentes batallas campales, pero uno de sus capítulos más recordados entre la afición al boxeo mexicano se trata del duelo que sostuvo ante Julio César Chávez. En una rivalidad que regaló dos peleas, el Golden Boy logró superar al gran campeón mexicano y lo derrotó dos veces.

A pesar de los años que han transcurrido desde aquel septiembre de 1998, fecha en la que De la Hoya venció a Chávez por segunda ocasión, recientemente el ex púgil mexico-americano confesó la admiración que tenía por Julio César en aquel tiempo y que conserva en la actualidad.

En entrevista para el podcast Un Round Más de Erik Terrible Morales, el actual promotor de box se sinceró y admitió que antes de pelear con Chávez González lo consideraba como su héroe, pues llegó a verlo pelear, así que reconoció el talento que tenía el señor nocaut con los puños y guantes.

Chávez vs óscar de la hoya (Foto: Twitter@GGSportsmx)

Incluso previo a que se pactara la primera pelea de Julio César Chávez contra Óscar de la Hoya, el medallista olímpico de Barcelona 1992 tenía como “ídolo” al boxeador sonorense, por lo que nunca imaginó que podría contender en contra de él. Así lo precisó en el canal de YouTube del Terrible Morales:

“Yo jamás pensaba que iba a pelear con Chávez, él era mi héroe, es mi ídolo. Yo lo vi peleando varias veces en las barras; mi jefe me llevaba a las barras de morrillo a ver a Chávez, pero yo jamás pensé”

Pero una vez que se convirtió en boxeador profesional y se dio la oportunidad para que retara a Chávez por el título superligero del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) no dudó ni un instante en pactar el encuentro. Recordó cómo es que los promotores se acercaron a él y le plantearon la posibilidad de subir al cuadrilátero en contra del gran campeón mexicano.

Chávez vs Óscar de la Hoya (Foto: Twitter/@Expreso_Dporte)

Asumió su profesión como boxeador y aceptó el reto. A pesar de que lo consideraba como su ídolo en la disciplina de los puños y guantes, apostó por ir en contra de él para protagonizar una contienda memorable para el boxeo mexicano.

“Cuando Bob me dijo: ‘Mira, tienes la oportunidad de pelear con Chávez’, pues órale, es mi trabajo. ¿Cuánto me vas a pagar? y veamos, es mi carrera”, detalló Óscar de la Hoya.

Debido a que conocía la técnica de Chávez y ya lo había enfrentado en una pelea sin un título de por medio, la única preocupación de Óscar de la Hoya era el puño derecho de JC Chávez, pues sabía que si lo golpeaba con ella, representaría un fuerte golpe y comprometería la cordura del Goldern Boy.

Pero, a pesar de la relevancia del encuentro, el actual promotor confesó que en aquel momento de su carrera se sentía “invencible” y que no supo cómo es que le ganó a Julio César.

Julio perdió las dos peleas contra de la Hoya (Foto: Getty Images)

“Yo pensaba en su derecha porque la tenía pesada, la tenía pesada y yo pensaba en eso, pero yo, nadie me ganaba esa noche. Estaba yo invencible; a veces me trato de acordar de la pelea, qué es lo que sucedió, qué pasó y no puedo porque era como un sueño, muy extraño, pero yo estaba bien preparado”, añadió.

Lo que pasó arriba del cuadrilatero dejó en claro que el Golden Boy venía más preparado que Chávez. El primer combate acabó rápidamente pues culminó al cuarto round a causa de una lesión que tenía Julio en la ceja; para el segundo capitulo de la rivalidad del combate acabó al octavo asalto por round técnico.

SEGUIR LEYENDO: