Logan Paul podría poner fin a su carrera como boxeador por un insólito accidente: “Tomo las peores decisiones cuando estoy borracho”

Logan Paul podría retirarse del boxeo (Usa Today Sports)

Después de su periplo por el mundo del boxeo, en el que llegó a enfrentarse al histórico púgil estadounidense Floyd Mayweather, parece ser que el youtuber e influencer Logan Paul podría poner fin a su carrera como luchador producto de un insólito accidente que sufrió mientras estaba borracho en bar de Alemania.

Así lo reveló él mismo en un reciente episodio de su podcast ImPaulsive, en donde aseguró que se fracturó la mano derecha tratando de establecer el mejor puntaje en una máquina de boxeo. “Tomo las peores decisiones cuando estoy borracho. Debería dejar de beber”, reflexionó la celebridad del mundo cibernético y agregó: “Me rompí la mano cuando estaba borracho”.

Paul, que también se enfrentó al youtuber KSI dentro de un cuadrilátero, se encontraba bebiendo en un bar de Alemania junto con un grupo de amigos cuando vio la máquina en cuestión. Comenzó a golpearla para intentar superar el puntaje más alto, “entonces ya sabes… cuarto intento, quinto intento, hasta que mis amigos me dijeron: ‘Tenemos que irnos’”.

Logan Paul y Floyd Mayweather se enfrentaron en un combate de exhibición (Usa Today Sports)

Pero, en un claro estado de ebriedad, el boxeador semi profesional aseguró que antes de salir del lugar, se volteó rápidamente, comenzó a correr hacia la máquina, “moví el banco que estaba. subí y golpee esa cosa tan fuerte como pude y, desafortunadamente, terminé golpeando una maldita columna”.

“Inmediatamente supe que me había destrozado la mano. No sabía que estaba tan mal. Y no establecí la puntuación más alta, que en realidad fue la peor parte de todo esto”, bromeó. Sin embargo, él y sus amigos prefirieron no ir al hospital y eligieron quedarse tomando un par más de tragos antes de dirigirse hacia allí.

“Llegué al hospital y me dijeron: ‘Amigo, te rompiste el tercer metacarpiano de la mano. Es la articulación más importante de la mano y para los boxeadores, esta es una lesión que pone fin a su carrera’”, y añadió: “Fue muy difícil de escuchar, fue muy deprimente, especialmente cuando estás borracho, escuchar cosas como esta”.

Logan Paul se fracturó la mano derecha (AFP)

Esta lesión se produjo apenas seis días después de confirmar que estaba en sus planes debutar en las artes marciales mixtas. “Creo que también sería bueno en eso. Es una locura, la diferencia entre un evento de box y uno de lucha libre. Descubrí con quien me gustaría pelear si hiciera un combate de UFC: Paddy The Baddy, señaló en una entrevista con The MMA Hour.

“Es carismático, entretenido, está en ascenso, es joven como yo y tiene una gran boca. Me gusta la forma que tiene de actuar”, consideró sobre el ex campeón de peso pluma de la empresa Cage Warriors y que en marzo del 2021 firmó contrato con UFC.

“(Dana White) me preguntó con quién me gustaría pelear y no tenía a nadie en mente en ese momento. Ahora lo estoy mirando y digo, está bien, si tuviera que hacer una pelea de UFC, sería con alguien que pueda vender boletos”, sentenció.





