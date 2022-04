Chicharito Hernández no descartó un posible llamado con la Selección: “Bienvenido sea”

Javier Hernández desea volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana (Foto: Kyle Terada/REUTERS)

México ya cuenta con su lugar asegurado para la disputa del Mundial de Qatar 2022. En medio de la polémica por la conformación del plantel que viajará al país asiático para disputar la Copa, Gerardo Martino no dio esperanzas de volver a ver a Javier Hernández en el combinado nacional. A pesar de ello, el canterano de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara se dijo listo para acudir a un posible llamado del estratega argentino.

En vísperas de enfrentar el encuentro contra Chicago Fire, y luego de haber superado al LAFC en la MLS, Hernández volvió a hablar ante los medios de comunicación. Durante una conferencia de prensa, fue cuestionado sobre los motivos que lo llevaron a no ser considerado por el Tata Martino. Si bien no ahondó en detalles, expresó su deseo por volver a la Selección.

“Como todo jugador elegible trataré de hacerlo de la mejor manera posible en mi club, en mi institución, como siempre me lo enseñaron mi padre y mi abuelo. Así que voy a seguir haciéndolo de la mejor manera. Voy a seguir trabajando. Mi cabeza está cien por ciento en este proyecto. Obviamente si llega algún llamado, bienvenido sea. Si yo no quiero estar en la selección ya me hubiera retirado”, declaró.

Información en desarrollo*