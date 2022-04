Se develó el misterio sobre la extraña luz que se vio debajo del Mercedes de Hamilton en el GP de Australia de la Fórmula 1

Mercedes busca respuestas a la merma de su W13, el auto de 2022 y en el de Hamilton se probó el sensor activo (REUTERS/Loren Elliott)

Luego de arrasar en la Fórmula 1 desde el inicio de la era híbrida en 2014, Mercedes atraviesa su peor arranque en ocho años, en el que pudo plasmar dos podios de seis posibles y ambos fueron con terceras posiciones. La brecha que le sacó Ferrari en el inicio de la temporada generó el alerta en la escudería alemana, que recurre a todo tipo de elementos para poder tener un diagnóstico más claro de las fallas que complican a su nuevo auto, el W13.

El “Lewis Hamilton ganó”, dejó de ser un título recurrente, algo que ocurrió hasta el año pasado. El drástico cambio de reglamento técnico para 2022 fue un barajar y dar de nuevo en los equipos que debieron trabajar mucho en los autos, cuyo aspecto aerodinámico cambió en un 80 por ciento respecto de 2021. En el arranque del presente ejercicio, Charles Leclerc con su Ferrari son la referencia con dos triunfos sobre tres fechas disputadas.

Mercedes aún no le encontró la vuelta a un funcionamiento óptimo de su coche, que sigue sufriendo el porpoising, que es el efecto rebote en las rectas. Esto se produce porque la carga aerodinámica del piso (elementos para que el auto vaya pegado al asfalto y logre un mejor flujo de aire) chupa el auto y se acerca tanto al suelo hasta que el área para que pase el aire es tan chica que se bloquea y pierde toda la carga, se levanta y vuelve a pasar lo mismo. Esto se debe al sistema llamado efecto suelo, que regresó luego de 40 años a la categoría con el objetivo que los coches sean más rápidos en las curvas y haya más sobrepasos.

El equipo Mercedes tuvo un arduo trabajo en el coche de Hamilton este fin de semana (REUTERS/Loren Elliott)

Hubo escuadras que lograron resolverlo o casi no los complica, como el caso de Ferrari, que lidera cómodo el Campeonato de Constructores con 104 puntos, contra los 65 que cosechó Mercedes, que sigue buscando respuestas a la merma de su monoposto. Por eso este fin de semana en Australia recurrió a un elemento para intentar tener respuestas a sus problemas.

Los detallistas no pudieron dejar de advertir algo que les llamó la atención y fue una leve luz que salió del piso del auto de Hamilton. Según explica el medio especializado Motorsport, se trató de un sensor activo durante todo el fin de semana en el auto del inglés, cada vez que salió a girar en el circuito urbano del Albert Park de Melbourne.

El sensor, que emite una luz cuando se enciende, se ubicó en la parte inferior, debajo del chasis, y en la foto 1 y 3 de esta nota puede advertirse de forma leve. El team germano debió recurrir a esta alternativa para obtener respuestas sobre qué es exactamente lo que ocurre en las rectas y en las curvas.

Nótese la leve luz debajo del auto de Hamilton (REUTERS/Martin Keep)

Este tipo de dispositivos es bastante común en la F1, pero normalmente solo se instalan en las sesiones de entrenamientos libres, ya que incorporan un peso adicional al coche, que se cree que varía entre 1 y 2 kg.

Hamilton se refirió al uso de este sensor en diálogo con Sky: “Tengo algo en mi coche que lo hace un poco más pesado, pero no es un perjuicio muy grande. Esperemos que permita al equipo obtener más información en la carrera”.

Aunque el sensor de luz de la parte inferior del coche no fue el único ejercicio de recopilación de datos que efectuó Mercedes, ya que, en las tandas de entrenamientos libres, agregó otro sensor óptico a la altura de la carrocería que se puso en unas vainas en el borde del suelo.

Por el uso de estos sensores, Mercedes no presentaría las mejoras esperadas en Imola, sede del GP de la Emilia Romaña el 24 de abril, ya que no quiere incorporar modificaciones aerodinámicas en el auto hasta tanto no hay resuelto el efecto rebote o al menos solucionado en gran parte como lo hicieron Ferrari y Red Bull, que luego del trío inicial de carrera están un paso adelante de la escudería alemana, que ya no arrasa en la F1. Sin embargo, aún restan 20 fechas y no se debería subestimar a un equipo que logró ocho títulos de Constructores seguidos (2014/2021), algo nunca visto en la Máxima.

