Bivol se rindió ante el nivel de Canelo Álvarez: “De los mejores del mundo”

Dmitry Bivol elogió el nivel de Canelo Álvarez (Foto: Instagram/@bivol_d)

Comenzó la cuenta regresiva para uno de los enfrentamientos más importantes en la carrera de Saúl Canelo Álvarez. A un mes de entablar el combate, tanto él como Dmitry Bivol han intensificado su preparación para llegar en las mejores condiciones. Si bien el púgil ruso goza de ligera ventaja por pelear en la división de peso que ha dominado la mayor parte de su carrera, reconoció que su oponente es uno de los mejores del orbe.

“Antes que nada él es uno de los mejores peleadores en el mundo y lo hace tener más confianza y, en segundo lugar, él es un boxeador muy experimentado”, sentenció ante los micrófonos del medio TUDN.

La extraordinaria racha que demostró durante 2021, cuando conquistó todos los cinturones de las 168 libras, fue suficiente para que volviera a ser considerado como el mejor libra por libra, de acuerdo con la revista The Ring. No obstante, aunque no cuenta con los mismos reflectores, Bivol se ha encargado de construir una sólida carrera profesional que ha llevado a la lona a más de la mitad de los personajes a los que ha encarado, rubro que le otorga puntos a favor.

El peleador ruso ha compartido algunos fragmentos de su entrenamiento y ya dejó entrever la pulida técnica que tiene a un mes de enfrentar a Canelo Álvarez

“Este es el mejor momento porque tengo 31 años. Siento mi cuerpo en buena forma y tengo suficiente experiencia para ser boxeador profesional”, reconoció.

La confianza que ha demostrado no es para menos. Desde su debut en noviembre de 2014, Bivol ha protagonizado 19 reyertas. Nunca ha tocado la lona y tampoco ha conocido la derrota. Su efectividad a la hora de propinar nocauts es del 57.89% pues en 11 ocasiones ha ganado por la vía del cloroformo. Además, es el monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) desde hace seis años.

En el cuarto lugar de su historial figura un boxeador mexicano, es decir, Felipe Romero, personaje al que enfrentó en agosto de 2015 y contra quien se adjudicó el título silver del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de semipesado. Un año más tarde ganó el título interino de la AMB en las 175 libras y, desde entonces, ha realizado 10 defensas exitosas.

Canelo Álvarez fue reconocido por Bivol como uno de los mejores del mundo (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

Con la gran mayoría de los antecedentes en su favor, Bivol expondrá su cetro por onceava ocasión en contra de un personaje que ya ha sido campeón de los semipesados. A diferencia de Sergey Kovalev, Canelo Álvarez enfrentará a un rival en mayor igualdad de condiciones. Ambos tienen la misma edad y han dado muestra del enorme poder en sus guantes en cada una de las categorías en las que han incursionado.

“Ya sabes, no pienso demasiado la pelea. Sólo tengo que hacer mi trabajo y lo que he entrenado todos los días (...) Cuando supe de mi entrenador que la pelea estaba al cien por ciento contra él (Canelo Álvarez), estaba listo para escucharlo. Es normal”, sentenció Bivol con seguridad.

Canelo negó ventajas sobre Bivol

Contrario a lo esperado por diversos expertos y aficionados, Canelo Álvarez se negó a la imposición de dos cláusulas que le habrían otorgado cierta ventaja sobre Dmitry Bivol. En primer lugar, no quiso aceptar la condición de peso pactado, es decir, que ambos pugilistas cumplieran con un peso intermedio entre las categorías para gozar de las mismas posibilidades de ganar.

La pelea de Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol se disputará el 7 de mayo (Foto: Twitter/@Canelo)

“Dmitry Bivol no es un enorme 175. Habría aceptado cualquier cosa desde 171 (libras) en adelante. Hemos tenido estas conversaciones con Eddy Reynoso y Canelo, quienes dijeron, ‘Sin peso intermedio. Si esto va a ser por el título de las 175 libras así será’”, declaró Eddie Hearn en The DAZN Big Show.

La otra condición que negó fue la cláusula de rehidratación. Consiste en que un boxeador no puede ganar más de un peso preacordado, después de haber cumplido con la báscula y antes del combate, a través del consumo de agua. Con dichas condiciones, Canelo buscará dar un golpe de autoridad el próximo 7 de mayo cuando trate de vencer a Bivol en su categoría natural.

