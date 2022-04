Álvaro Morales despotricó contra Pumas y Alan Mozo: “No tienen nivel de Primera División”

Álvaro Morales despotricó contra Pumas: “No tienen nivel de primera división” (Foto: ESPN - Pumas)

El pasado 5 de abril, Pumas sorprendió con una victoria contundente sobre el Cruz Azul en las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf, donde se impusieron 2-1 en Ciudad Universitaria e incluso dejó inconformes a un sector de la afición, pues el marcador pudo ser más abultado respecto a lo mostrado en el campo.

A pesar del triunfo, a quien no convenció en lo absoluto fue a Álvaro Morales, el analista de ESPN que despotricó contra el equipo universitario e incluso se atrevió a nombrarlos como un equipo indigno de estar en el máximo circuito, pues justificó su victoria a los errores de la Máquina.

“Jugaron muy bien los primeros minutos (Pumas), pero porque Cruz Azul se los permitió. No fue una virtud de Pumas, fue un defecto de la Máquina Cementera, que cuando apretó y cuando Reynoso hizo los cambios correctos, evidenció, una vez más, que Pumas no tiene el nivel de la Primera División del fútbol mexicano”.

También arremetió contra Alan Mozo

Alan Mozo tuvo un partido destacado en la semifinal de la Concachampions (Foto: Instagram/@alan_mozo)

“Tanto que me hablan de que Alan Mozo debería estar en la Selección Nacional... Cuando un equipo centra, centra y centra, puede que algún remate caiga en gol, más cuando un defensor como Pablo Aguilar se resbala. Pero, ¿por dónde cayó el gol de Cruz Azul? sí, por Alan Mozo. No se emocionen, ese gol que le permitieron a la Máquina, sí, ustedes cachuncitos, ustedes pumitas, significa su tumba. No van a calificar”, sentenció el comentarista.

Esta crítica se lanzó antes del compromiso entre Pumas vs Puebla, donde los universitarios vinieron de atrás y rescataron el empate 2-2 en el Estadio Cuauhtémoc; sin embargo, el juego estuvo marcado por un nuevo error de colocación por parte del lateral diestro auriazul, pues facilitó la segunda anotación poblana al descuidar su marca.

El segundo gol del Puebla a Pumas, con supuesta participación de Alan Mozo:

Video: Cortesía/ESPN Deportes





*Información en desarrollo