¿Real o fake? Lionel Messi mostró un llamativo tatuaje en su pierna antes del sorteo del Mundial

El tatuaje que mostró Lionel Messi de la pelota del Mundial

La ansiedad no para de subir y Lionel Messi fue el encargado de sumar un poco más de adrenalina a todos los fanáticos argentinos a pocas horas del inicio del sorteo oficial del Mundial de Qatar 2022. La estrella del combinado conducido por Lionel Scaloni mostró un llamativo tatuaje y los usuarios rápidamente dispararon la pregunta: ¿Es real o fake?

“¿Todo bien?”, con esa frase, una Pulga sonriente inició un spot publicitario de la nueva pelota para la Copa del Mundo. En las imágenes que el propio futbolista subió a sus historias, el rosarino alerta al camarógrafo para que grabe el “tatuaje” que se estaba realizando. El mismo, ubicado en su pierna derecha, cuenta con la palabra “Vamos” y “2022″, mientras que en el medio se dibujó Al Rihla, el balón que diseñó Adidas especialmente para este torneo.

En paralelo, el ‘30′ del Paris Saint Germain hizo un posteo de Instagram junto al esférico que se utilizará durante todo el torneo que se llevará adelante del del 21 de noviembre al domingo 18 de diciembre en territorio árabe. “Ahora arranca nuestro camino”, escribió junto a un emoji de la bandera argentina y una pelota.

La filmación que compartió el ex Barcelona es hasta la cintura, por lo que no devela el misterio en primera medida de si se trata de su pierna o no, más allá que se deja ver uno de los tatuajes que se hizo en el pasado por debajo del nuevo dibujo. Más allá de eso, también existen otros temas técnicos: “ Está hecho como hago tatuajes a veces para la tele con marcadores. Da la sensación porque no sangra ni está lastimadito. Diría que casi seguro es fake ”, explicó a Infobae Fernando Colombo, quien está al mando de Facetatto hace más de 20 años.

Vale destacar que este campeonato podría ser el último de Lionel con la celeste y blanca. “Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. Llegue bien o mal. Esperemos que sea de la mejor manera”, soltó la semana pasada tras vencer a Venezuela en La Bombonera. No obstante, el equipo nacional llega en su mejor momento a la Copa del Mundo, ya que ostenta un prolongado invicto y viene de ser campeón de América en Brasil 2021.

Al Rihla, la pelota oficial del Mundial de Qatar 2022 (Photo by MOHAMED ALI ABDELWAHID / FIFA / AFP)

El 14to balón consecutivo que creó la empresa alemana para esta competencia se presentó de manera oficial el pasado miércoles y una de sus principales características es que viajará más rápido en el aire que cualquiera de los demás balones de los mundiales anteriores. “El fútbol se está jugando cada vez más rápido, y a medida que se acelera, la precisión y la estabilidad de la pelota en el aire se vuelven fundamentales. El nuevo diseño permite que mantenga una gran velocidad durante toda su trayectoria. Para el mayor escenario deportivo del mundo, nos propusimos innovar radicalmente y hacer posible lo imposible con el balón para la Copa del Mundo más rápido y preciso creado hasta la fecha”, comentó Franziska Loeffelmann, directora de diseño de estampados y prendas deportivas de fútbol en la compañía que fabricó el esférico.

Su nombre, Al Rihla, significa El viaje en árabe y su diseño está inspirado en la cultura, arquitectura, las embarcaciones icónicas y la bandera de Qatar. Además, producto de su nueva estructura en paneles y a la textura de su superficie, sostienen que la pelota ofrece el más alto nivel de precisión y confiabilidad en el terreno de juego.

Por otra parte, también es para destacar que es el primer balón fabricado únicamente con tintes y pegamentos a base de agua. “Creemos que el deporte nos pertenece a todos, por lo que hemos estado comprometidos y activos en mejorar el acceso y la equidad para nuestra comunidad global de futbolistas. Como parte de este compromiso, Al Rihla apoyará a las comunidades locales durante su viaje alrededor del mundo con actividades diseñadas para crear un impacto duradero en el fútbol de base y de todos los niveles”, afirmó Nick Craggs, gerente general de la empresa.

