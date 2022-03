Vinicius Junior compró 120 entradas para que su familia y amigos lo vean jugar en la selección de Brasil

Vinicius Junior jugará su cuarto partido como titular en el Scratch (REUTERS/Washington Alves)

Este jueves la selección de Brasil recibirá a Chile por la fecha 17 de las Eliminatorias, en lo que podría ser el último partido ante de su gente antes del Mundial de Qatar 2022. Es por eso queen el país iniciaron una campaña para llenar el Estadio Maracaná, y uno de los que se sumó es Vinicius Junior, que compró 120 entradas para invitar a familiares y amigos. El delantero del Real Madrid compartirá la delantera con Neymar y Antony.

Vinicius Junior, de 21 años, conoce muy bien el mítico escenario de Río de Janeiro, ya que debutó en Flamengo e integró el equipo que llegó a la final de la Copa Sudamericana de 2017 y que quedó en manos de Independiente. En el segundo encuentro disputado en Brasil, el atacante carioca jugó y luego fue transferido a la Casa Blanca.

“Muy feliz de estar aquí en la selección, de tener la oportunidad de jugar en Río de Janeiro, con mi familia, con todos mis allegados, con la hinchada de Flamengo, que me tiene un gran cariño, y toda la hinchada que tiene un gran cariño por la selección”, contó Vini en declaraciones que tomó el sitio O Globo.

Práctica de la selección de Brasil que este jueves jugará su último partido como local en las Eliminatorias ante Chile en el Estadio Maracaná.

Por cuarta vez el entrenador Tite lo pondrá como titular en el Scratch y con la camiseta de su país jugó solo una vez en el Maracaná, en un encuentro que no le trae buenos recuerdos, ya que fue en la final de la última Copa América jugada el 10 de julio de 2021 y en la que Argentina se impuso 1-0 con un golazo de Ángel Di María.

“Estoy muy contento de estar jugando con Neymar, que es el ídolo de mi generación, es mi ídolo, estoy feliz de estar a su lado, de poder jugar en el Maracaná lleno de gente. Queremos hacer todo lo posible para ganar y con el gran espectáculo que la afición siempre espera de nuestra selección. Y haremos todo lo posible para hacer un gran juego”, agregó el atacante que jugara su 12° partido en la selección mayor de su país.

El punta y otros compañeros suyos como Richarlison, Guilherme Arana, Lucas Paquetá y el propio Antony se prestaron para las redes sociales de la canarinha y brindaron sus mensajes en los que invitaron a la gente a llenar el Maracaná, que tiene una capacidad para 78.838 espectadores y ya se vendieron más de 40 mil entradas.

La selección de Brasil espera volver a jugar con este marco en el Maracaná (@CBF_Futebol)

De esos tickets, hay 120 que fueron adquiridas por Vinicius para que los suyos lo vean jugar con la casa verde amarela en el templo carioca. “La familia es grande. Hace mucho tiempo que no juego en el Maracaná con público. Jugamos la final de la Copa América, pero no había tanta gente, así que estoy feliz de poder invitar a todos después de tanto tiempo. No todo el mundo puede verme en Madrid”, afirmó.

“Tener esta oportunidad con la camiseta de la selección brasileña, no creo que haya nada mejor. Espero hacer un gran partido, que yo también pueda marcar mi primer gol con la selección al lado de todos los que me quieren tanto y siempre quieren verme bien”, concluyó Vinicius.

Brasil, líder de la Eliminatoria, ya está clasificada para el Mundial de Qatar 2022 junto a la Argentina. Con el tridente ofensivo confirmado, el portal Lance indica que la probable formación ante Chile sería: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Antony (Rodrygo), Neymar e Vini Jr.

SEGUIR LEYENDO